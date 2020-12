Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cum sa iti inveti copilul sa faca primii pasi in educatia financiara.Primul pas este sa-l faci sa-si calculeze veniturile, adica toti banii pe care-i castiga, din joburi part-time, alocatie si banii lui de buzunar ce vin de la tine ca parinte, etc.Acum calculeaza impreuna cu el cheltuielile. Aici pot sa intre factura la telefon, cheltuielile de la scoala, cele de distractii de final de saptamana si oricare altele. In felul acesta, treci la pasul urmator. Daca are cheltuieli mai mari decat veniturile, il inveti de unde ar trebui sa taie pentru a nu avea datorii.In schimb, daca ii raman bani, il inveti cum sa economiseasca pentru ca apoi sa se poata bucura de sume de bani mai mari sau chiar sa isi ia un obiect mai valoros de care are nevoie.Oricum ar fi, nu uita sa-l inveti sa isi deschida un cont bancar pentru a se putea bucura de bani si pentru a se familiariza cu produsele bancilor astfel incat atunci cand chiar va fi nevoie, sa ia o decizie in cunostinta de cauza. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Cum calculezi corect si obiectiv ce rata de credit poti suportaCardurile de credit co-branded: ce castigi cu ele?Asigura-ti casa cu pretul unui pachet de guma de mestecat ...citeste mai departe despre " Copilul tau castiga primii bani! Iata cum trebuie sa-l indrumi sa nu-i risipeasca " pe Ziare.com