Conditiile si mecanismul de acces la banii Fondului UE de relansare

Potrivit Euractiv, propunerile de iesire din criza provocata de coronavirus nu seamana deloc cu planul pus in aplicare dupa criza financiara din 2007-2008, cand insistenta Comisiei pentru austeritate - modul impus pentru echilibrarea conturile publice - a condus la o recesiune accentuata in 2012.Conditionalitatile atasate Fondului de revenire economica, cu un buget propus de 750 miliarde - parte granturi, parte credite - indica faptul ca UE este dispusa sa renunte, fie si temporar, la abordarea strict contabila aplicata, de exemplu, in cazul salvarii economice a Greciei.Insa: Comisia pune la punct un mecanism care, in schimbul accesului la fonduri, statele membre sunt impinse pe culoarul adaptarii la paradigmele Green Deal si Agenda Digitala.Pentru a castiga sustinerea grupului celor 4 "austeri" (Olanda, Austria, Danemarca si Suedia), Ursula von der Leyen a spus ca acest fond nu va fi un "bufet suedez" unde pe masa sunt fonduri europene.Potrivit planului anuntat de Comisie, statele membre au o libertate limitata in a alege ce investitii vor face si ce reforme vor aplica pentru a-si salva economiile, un criteriu important pentru Bruxelles fiind acela al actiunilor care nu doar salveaza, ci transforma o economie.In primul rand, statele membre ar urma sa justifice in fata Comisiei modul in care planurile nationale de salvare concorda cu provocarile specifice si cu prioritatile identificate prin Semestrul European, mecanism UE de coordonare a economiilor nationale, care contine insa recomandari ce exced sfera economica.Vicepresedintele Comisiei Europene Valdis Dombrovskis a anuntat ca, pe langa respectarea recomandarilor de tara, o serie de alti indicatori vor trebui urmati de statele membre, de tipul contributiei proiectului pentru care se solicita finantare la cresterea potentiala, crearea de noi locuri de munca, coeziune sociala si teritoriala.Romania doar teoretic primeste 33 de miliarde de euro din pandemie. Practic nu am luat nici 30% din bugetul actual de investitiiIn al doilea rand, Comisia si-a manifestat intentia de a "coopera" cu statele membre in procesul de elaborare a planurilor de investitii si de reforma, astfel incat sa fie eliminat "riscul de respingere" a proiectelor pe considerentul nerespectarii unor criterii, asa cum se inta