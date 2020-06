Comisia Europeana a realizat proiectul pentru bugetul UE pe 2021. Romania trebuie sa propuna rapid proiecte, daca vrea sa "fie in cartiʺ

In 2021, bugetul anual si instrumentul Next Generation EU vor mobiliza impreuna investitii semnificative pentru a repara daunele economice si sociale imediate cauzate de pandemia de coronavirus, a lansa o redresare durabila, a proteja locurile de munca si a crea altele noi. Bugetul este, de asemenea, in deplina concordanta cu angajamentul de a investi in viitor pentru realizarea unei Europe mai verzi, mai digitale si mai reziliente.Odata adoptat, acesta va fi primul buget din noul cadru financiar multianual 2021-2027 si primul buget anual propus de Comisia condusa de presedinta Ursula von der Leyen (foto)."In aceasta perioada extraordinara, propunerea Comisiei Europene mobilizeaza, la randul sau, un sprijin fara precedent. Bugetul anual pe 2021 va ajuta sute de mii de oameni, intreprinderi si regiuni sa depaseasca criza si sa iasa din criza mai puternici. Pentru ca acest lucru sa se concretizeze, avem nevoie de un acord privind bugetul pe termen lung si instrumentul Next Generation EU - un acord care sa transmita un semnal de incredere in intreaga Europa" a declarat Comisarul Johannes Hahn, responsabil cu bugetul UE.Proiectul de buget pe 2021, consolidat de instrumentul Next Generation EU, directioneaza fonduri catre domeniile in care acestea pot avea cel mai mare impact, in functie de nevoile cele mai importante in materie de redresare ale statelor membre ale UE si ale partenerilor nostri din intreaga lume.Fondurile vor contribui la reconstructia si modernizarea Uniunii noastre, prin incurajarea tranzitiei verzi si a tranzitiei digitale, prin crearea de locuri de munca si prin consolidarea rolului Europei la nivel mondial.Bugetul reflecta prioritatile Europei relevante pentru asigurarea unei redresari durabile.In acest scop, Comisia propune sa se aloce:- 1,34 miliarde euro programului Europa digitala, pentru apararea cibernetica a Uniunii si sprijinirea tranzitiei digitale;- 3 miliarde euro Mecanismului pentru interconectarea Europei, suma destinata investitiilor intr-o infrastructura de transport moderna, de inalta per ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana a realizat proiectul pentru bugetul UE pe 2021. Romania trebuie sa propuna rapid proiecte, daca vrea sa "fie in cartiʺ " pe Ziare.com