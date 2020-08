ANALIZA Dintr-un miliard de lei cheltuit pe asistenta medicala in starea de urgenta, un sfert din bani s-au dus pe sporuri si stimulente. Unele spitale si-au majorat ilegal suplimentele salariale

Daca ne uitam mai in detaliu la aceste cifre vom vedea ca peste un sfert din banii cheltuiti s-au dus pe drepturi salariale specifice acestei perioade. Mai precis, din cele 982 de milioane de lei cheltuite in starea de urgenta pe cele mentionate mai sus, aproape 263 de milioane s-au dus pe "drepturi salariale specifice acestei perioade".Trecand peste sumele care s-au dat pentru drepturile salariale, unele spitale si-au acordat sporuri mult mai mari decat cele acceptate legal, altele au acordat sporuri mai multor categorii decat era legal si-au si-a dat bani pentru mai multe zilel libere decat aveau dreptul.Ce inseamna fraza de mai sus? Se refera la ore suplimentare, stimulente si sporuri."Ca urmare a analizei cheltuielilor in domeniul asistentei medicale, s-a constatat faptul ca nivelul cheltuielilor angajate a fost de 982.144.000 lei, din care: 25.182.000 lei pentru achizitii de medicamente, 354.310.000 lei pentru achizitii de echipamente/dispozitive medicale, 244.186.000 lei pentru achizitii de materiale sanitare, 262.826.000 lei - cheltuieli determinate de acordarea unor drepturi salariale specifice pe perioada starii de urgenta (ore suplimentare, sporuri, stimulente, etc.) si 95.640.000 lei alte cheltuieli (inclusiv cheltuieli de transport persoane si bunuri)", se arata in raportul Curtii de Conturi.Analizand structura angajamentelor legale aferente cheltuielilor in domeniul asistentei medicale, rezulta ca la nivelul entitatilor verificate cele mai semnificative sunt cheltuielile pentru achizitii de echipamente/dispozitive medicale (36%), cheltuielile determinate de acordarea unor drepturi salariale specifice pe perioada starii de urgenta (27%), urmate de cheltuielile pentru achizitii de materiale sanitare (25%).Sute de milioane de lei pentru sporuri si stimulente"Cheltuielile determinate de acordarea unor drepturi salariale suplimentare, specifice pe perioada starii de urgenta, la nivelul entitatilor verificate, se ridica la suma de 262.826.000 lei, din care au fost platite 175.776.000 lei, reprezentand 66,9% din drepturile aprobate. Peste 80,3% din aceste cheltuieli, reprezentand drepturi salariale suplimentare, au fost finantate ...citeste mai departe despre " ANALIZA Dintr-un miliard de lei cheltuit pe asistenta medicala in starea de urgenta, un sfert din bani s-au dus pe sporuri si stimulente. Unele spitale si-au majorat ilegal suplimentele salariale " pe Ziare.com