15.000 de euro pentru sisteme de incalzire, iluminare si izolatie termica. Cele mai importante detalii din Ghidul de finantare

In cadrul programului, se ofera o finantare nerambursabila cuprinsa intre 40.000 de lei si 70.000 de lei, pentru fiecare proiect, suma fiind acordata in functie de procentul cu care, in urma imbunatatirilor aduse imobilului, a crescut eficienta energetica a cladirii."Finantarea nerambursabila se acorda pentru cresterea cu cel putin a unei clase energetice fata de nivelul prezentat in cererea de finantare, precum si in functie de incadrarea tuturor indicatorilor in pragurile de finantare descrise mai jos, fara a depasi 60% din costul total de investitie pentru implementarea masurilor de crestere a performantei energetice a cladirii", se arata in Ghidul programului.Cheltuieli eligibile in cadrul programului(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile urmatoarele:a) cheltuielile cu lucrarile de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii privind:* inlocuirea tamplariei exterioare existente, cu tamplarie termoizolanta;* izolarea termica a elementelor de constructie exterioare opace (pereti exteriori, terase, invelitoarea sarpantei si alte elemente similare);* izolarea termica a planseului peste sol si/sau peste ultimul nivel al cladirii;b) cheltuielile cu lucrarile de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de incalzire si de preparare si utilizare a apei calde de consum:* cazane cu condensare; pompe de caldura, cu exceptia aparatelor de tip aer-aer (aparate de aer conditionat); * panouri solare termice;* izolarea termica a conductelor de distributie si a unitatilor de acumulare;* dotarea cu dispozitive de reglare pentru incalzirea si preparea apei calde de consum;* inlocuirea, reablitarea componentelor instalatiei interioare (corpuri de incalzire, conducte, robinete, boilere, schimbatoare de caldura si alte elemente similare din componenta instalatiei de incalzire si preparare a apei calde de consum); c) cheltuielile pentru achizitionarea si montarea de sisteme de ventilare mecanica cu recuperare a caldurii (eficienta minima de recuperare a caldurii 75%);d) cheltuielile cu lucrarile de reabilitare/modernizare a sistemului de iluminat aferent cladirii:* inlocuirea corpurilor si/sau surselor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri/surse cu tehnologie LED;* utilizarea senzorilor de miscare/prezenta, acolo unde acestia se imp