27 banci-mama vor sa consolideze sectorul bancar

Bancile centrale din 27 de state importante au incheiat un acord referitor la o serie de masuri prin care vor consolida sistemul de supravegere, managementul riscului si regulile care guverneaza sectorul bancar, afectat de criza, transmite AFP.

Bancile vor face propuneri concrete referitoare la aceste masuri pana la finele lui 2009, iar noile reguli vor fi testate si imbunatatite pana la sfarsitul anului viitor, precizeaza Mediafax.

"Masurile au ca scop reducerea in mod substantial a posibilitatii aparitiei de tensiuni economice si financiare si a severitatii acestora", se arata intr-un comunicat al Bancii Reglementelor Internationale.

Acordul are la baza un pachet de reguli stabilit in iulie, Bale II, insa modificat, care impune bancilor consolidarea capitalului si remedierea defectelor scoase in evidenta de caderea pietelor financiare de anul trecut.

Regulile prevad ca structurile nationale de supraveghere trebuie sa se asigure ca remuneratiile bancherilor sa reflecte performantele pe termen lung si un comportament prudent in asumarea de riscuri. In plus, bancile sunt obligate sa actioneze rapid pentru a ridica volumul si calitatea capitalului la nivelul impus prin acord, insa intr-un mod care sa asigure stabilitatea sistemului bancar si a economiei.

Institutiile de credit vor trebui, totodata, sa asigure un capital de rezerva permanent, folosit in perioadele de criza financiara.

Reuniunea guvernatorilor bancilor centrale urmeaza unui summit al ministrilor de finante din statele membre G20 unde s-au stabilit principiile de baza ale unui nou cadru de reglementari pentru institutiile financiare, care nu stabilesc plafoane maxime pentru bonusurile bancherilor, dar lasa deschisa posibilitatea ca autoritatile de reglementare sa aiba un cuvant de spus in aceasta privinta.

