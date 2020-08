Forex Demo - cum sa-ti incepi investitia in pietele FX si CFD?

Contractul pentru Diferenta, sau pe scurt, CFD, este un acord stabilit in cadrul comertului cu instrumente financiare derivate, ce obtine valoare in urma variatiei pretului unui activ de baza. Pe scurt, trader-ul (cumparatorul) si broker-ul (vanzatorul) incheie un contract care speculeaza asupra pretului unui activ, in conditiile pietei.Profiturile si pierderile sunt calculate prin constatarea diferentei de pret dintre momentul intrarii si momentul iesirii din contract. In cazul unul profit, broker-ul care a intrat in contract va plati trader-ului diferenta dintre pretul de la inceputul contractului si pretul de la finalul contractului. In cazul unei pierderi, trader-ul va fi cel care va plati broker-ului diferenta.Principala distinctie dintre CFD si tranzactiile traditionale este aceea ca CFD iti va permite sa tranzactionezi fara a detine activul de baza. Prin urmare, cei care investesc in CFD pot evita anumite dezavantaje si costuri care apar in tradingul traditional. De asemenea, ai posibilitatea de a-ti gestiona pozitia online, fara a fi necesara implicarea broker-ului, astfel incat totul devine mult mai ieftin si mai rapid.Totodata, CFD-urile sunt produse cu levier, ceea ce inseamna ca asigura o expunere pe piata mult mai mare pentru o suma initiala relativ mica. Randamentul investitiei este semnificativ mai mare, comparativ cu alte forme de trading. Totusi, trebuie retinut faptul ca atat profiturile, cat si pierderile pot fi amplificate in acelasi mod. Daca preturile se misca defavorabil, balanta contului poate fi pierduta in totalitate. Prin urmare, este important sa te documentezi si sa intelegi cum sa gestionezi riscurile.Tranzactionarea Forex, cunoscuta pe scurt forex">FX, consta in actiunea de a specula variatia preturilor schimbului valutar, prin cumpararea unei valute simultan cu vanzarea unei alte valute. In functie de anumiti factori politici, economici si tehnici la nivel global, valorile valutelor cresc si scad in raport una cu cealalta.Piata FX este deschisa 24 de ore pe zi, de luni pana vineri, si este alcatuita din banci, companii comerciale, banci centrale, firme de investitii in management, fonduri de investitii, precum si investitori si brokeri Forex de vanzare cu amanuntul.Piata valutara este considerata a fi cea mai extinsa piata financiara cu tranzactii zilnice de peste 5 trilioane de dolari, ceea ce depaseste contractele futures si pietele de capitaluri proprii la un loc. Este foarte posibil sa fi participat deja la piata FX, fara sa fi realizat acest lucru - in urma unui simplu schimb valutar poti iesi in castig sau pierdere, in functie de dinamica pietei valutare.Operatiunile pentru tranzactiile FX se efectueaza pe aceeasi platforma ca si tranzactiile CFD, utilizand grafice si metode de preturi de transfer similare de un schimb centralizat. In ambele cazuri, tranzactiile sunt efectuate pe piata extrabursiera (OTC), a carei activitate se desfasoara in intregime electronic in cadrul unei retele de banci. O alta asemanare intre CFD si FX este ca singurul cost al tranzactiei este spread-ul (diferenta dintre pretul de cumparare si pretul de vanzare), spre deosebire de alte instrumente de tranzactionare care percep comision si alte taxe.In efectuarea tranzactiilor tale este foarte important sa ai alaturi un partener de incredere si experimentat. XTB este unul dintre cei mai mari brokeri de FX si CFD listati la bursa, detine peste 15 ani experienta in domeniul tranzactiilor, dispune de protectie in caz de sold negativ, serviciu de alerta pentru telefon mobil si numeroase oportunitati de tranzactii.In plus, iti poti deschide chiar acum un forex-si-cfd">cont demonstrativ gratuit CFD Forex Demo, unde poti exersa si afla mai multe despre modul de functionare a platformei XTB.Aceasta este premiata, usor de utilizat si este construita pentru a-ti aduce rezultate. Contul de tranzactionare iti ofera acces la 2000 de instrumente financiare de tip CFD, peste 2000 de instrumente cu detinere, respectiv Actiuni Clasice si ETF-uri, platforma premiata xStation si platforma MT4, spread-uri reduse si levier de pana la 1:30 si, nu in ultimul rand, serviciu de suport clienti cu program zilnic, 24/24h.