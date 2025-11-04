Fondul suveran norvegian va vota împotriva pachetului salarial de un trilion de dolari pentru Elon Musk. Legăturile cu compania Tesla

Elon Musk

Fondul suveran norvegian, cel mai mare din lume, a anunțat că va vota împotriva ratificării pachetului salarial propus de Tesla pentru CEO-ul său, Elon Musk, care conține acțiuni în valoare de până la 1 trilion de dolari, potrivit Reuters.

Investitorii vor decide în viitorul apropiat dacă vor aproba pachetul, acesta reprezentând cel mai mare acord de compensare pentru un CEO din istorie.

Până în prezent, fondul norvegian de investiții este cel mai mare investitor din afara Tesla care și-a exprimat intenția de vot. Al doilea cel mai mare investitor, Baron Capital, a declarat că va susține pachetul salarial al lui Musk. Cei mai mari investitori instituționali ai companiei, printre care BlackRock, Vanguard și State Street, nu și-au dezvăluit încă intențiile de vot.

Printre vocile care se opun pachetului salarial se numără și Papa Leon al XIV-lea, care spune că „aceste dezechilibre vor duce, mai devreme sau mai târziu, la violență și război.

Consiliul de administrație al Tesla face presiuni asupra acționarilor să aprobe planul, președintele Robyn Denholm avertizând săptămâna trecută că Musk ar putea părăsi compania dacă acordul va fi respins.

Deși pachetul ar putea acorda acțiuni în valoare de până la 1 trilion de dolari pe o perioadă de 10 ani, costul acelor acțiuni la momentul acordării va fi dedus, ceea ce va face ca valoarea pentru Musk să fie puțin mai mică, de până la 878 miliarde de dolari.

Diverse grupuri au încercat fără succes să blocheze plățile record către Musk, inclusiv un plan de remunerare de 56 de miliarde de dolari pentru 2018, pe care investitorii l-au aprobat din nou anul trecut, deși contestările legale rămân în vigoare.

Tesla afirmă că directorul său general nu va câștiga „nimic” dacă valoarea de piață a companiei nu crește substanțial și că recompensa maximă se plătește numai dacă grupul atinge mai multe obiective, în special o valoare de piață de 8,5 trilioane de dolari, o creștere de aproape șase ori.

Cu toate acestea, Musk ar putea câștiga în continuare zeci de miliarde de dolari fără a îndeplini multe dintre aceste obiective, potrivit experților în remunerația directorilor executivi, evaluarea companiilor, robotică și tendințe în industria auto.

