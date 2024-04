Fond de pensii cu active de la 1 milion de salariați români, intrat sub acționariatul One United Properties. Ce prognoze au noile randamente pentru 2024

Fondul de pensii private Vital, administrat de Carpathia Pensii, care are active de 13,3 miliarde de lei investite în numele a 1 milion de salariaţi români, a intrat în acţionariatul dezvoltatorului imobiliar One United Properties (simbol bursier ONE). Mișcarea face din Vital al treilea fond de pensii private Pilon II cu plasamente la One United Properties, după BCR Pensii şi Metropolitan Pensii.

Ultimele două au luat expunere la listarea companiei în 12 iulie 2021, atunci când ONE avea o evaluare bursieră de 2,8 miliarde de lei. Astăzi, compania antreprenorială este evaluată de investitorii de la Bursa de Valori la 3,7 miliarde de lei, arată date Ziarul Financiar.

Potrivit raportului lunar aferent lunii februarie, Vital avea investiţii de aproape 80 milioane de lei la ONE, echivalentul a 0,6% din activul net. Raportat la numărul de acţiuni ONE, ponderea investiţiei Vital era de circa 2,1% din capitalul social al companiei. One United Properties estimează pentru 2024 venituri consolidate de 1,7 miliarde de lei, în creştere cu 15% faţă de rezultatul din 2023, şi un profit net de 525 milioane de lei, cu 17% peste nivelul de anul trecut. Compania şi-a bugetat un profit operaţional de 687,6 milioane de lei, cu 22% peste nivelul de anul trecut, mizând pe majorarea vânzărilor de proprietăţi rezidenţiale, arată sursa citată.

Cine compune acționariatul One United

Victor Căpitanu şi Andrei Diaconescu au fiecare câte 27,7% din One United. Potrivit Ziarul Financiar, veniturile din vânzările rezidenţiale sunt estimate să ajungă la 1,4 miliarde de lei în 2024, o creştere de 26% faţă de rezultatul din 2023. Venitul net din proprietăţile rezidenţiale se preconizează să crească cu 70%, până la 535,6 milioane de lei, iar marja netă din vânzările rezidenţiale este estimată să se îmbunătăţească cu aproximativ 10 puncte procentuale şi să ajungă la 37,6%.

La începutul anului 2024, One United Properties avea disponibile 1.415 de apartamente pentru vânzare sau pre-vânzare. În funcţie de evoluţia vânzărilor şi de cerere, în portofoliul companiei ar putea fi adăugate încă 1.181 de unităţi din cadrul One Lake District şi aproximativ 1.300 de unităţi din cadrul One Cotroceni Towers.

Veniturile din chirii, inclusiv veniturile din serviciile pentru chiriaşi, sunt estimate să ajungă la 176,4 milioane de lei în 2024, în creştere cu 37% faţă de anul precedent. Această rată de creştere este mai moderată decât în anii precedenţi, în contextul vânzării şi pre-vânzării a patru active de închiriat în 2023. Compania analizează atragerea de potenţial capital nou în următorii trei ani. În acest sens, acţionarii vor discuta la AGA din 25 aprilie o propunere de ridicare a drepturilor de preferinţă pentru o majorare de capitalul social de până la 20%. Această iniţiativă are ca scop facilitarea unor potenţiale tranzacţii de tip Accelerated Bookbuilding (ABB) pentru atragerea de capital nou.

În plus, compania ia în considerare obţinerea de finanţare prin obligaţiuni corporative, Consiliul de Administraţie propunând o potenţială emisiune de până la 300 de milioane de euro în următorii trei ani. Această strategie are scopul de a optimiza costurile de finanţare şi posibil de a refinanţa datoriile existente prin emiterea de obligaţiuni corporative în condiţii favorabile, în funcţie de scăderea ratelor dobânzilor.

Pentru anul 2023, One United Properties propune distribuirea unui dividend brut total de 75,9 milioane de lei. O primă tranşă de dividende brute, în valoare de 37,9 milioane de lei, a fost deja distribuită acţionarilor la data de 31 ianuarie 2024. Pentru Adunarea Generală a Acţionarilor din 25 aprilie, Consiliul de Administraţie a propus aprobarea unei a doua tranşe în valoare de 37,9 milioane de lei, precizează Ziarul Financiar.

