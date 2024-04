Vizita FMI: salariile si deficitul de cont curent-subiecte sensibile

O delegatia a FMI va veni la Bucuresti ca sa analizeze masurile luate de guvern pentru a asigura stabilitatea economica.

Printre problemele care vor fi luate in discutie sunt politica salariala si deficitul de cont curent.

Premierul Calin Popescu Tariceanu spune ca Executivul va respecta, in continuare, prioritatile pe care si le-a stabilit deja. "Exista, din pacate, anumite contradictii intre necesitatile pe care Romania le are, din perspectiva integrarii in Uniunea Europeana si alte constrangeri economice care sunt, uneori, sustinute de FMI", a adaugat Tariceanu.

Negocierile pentru continuarea acordului cu FMI au esuat in octombrie anul trecut. Autoritatile romane au respins atunci cererile fondului, care acuza un buget de stat nerealist, derapaje in politica salariala si lipsa unor reforme structurale.

