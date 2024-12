Romania a obtinut 3% din banii europeni

Dupa trei ani de cand are statutul de tara membra a Uniunii Europene Romania a reusit sa atraga mai putin de 3% din fondurile europene pe care firmele, autoritatile publice si organizatiile le pot accesa fara nicio dobanda intre anii 2007-2013.

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Business24.ro

De asemenea timp de doi anidin suma alocata, arata datele Autoritatii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), informeaza Evenimentul Zilei.Consultantii spun ca nu este rau deloc si anul viitor lucrurile s-ar putea schimba. Asta deoarece autoritatile publice locale si centrale sunt mult mai bine informate despre programele cu bani europeni decat acum doi ani, potrivit consultantilor Deloitte.In prezent cele mai multe proiecte sunt depuse pentruMulte lucruri nu se pot face insa numai cu bunavointa companiilor si a autoritatilor publice. O parte dintre beneficiari au fost nevoiti sa renunte la proiecte din cauza deprecierii leului in perioada dintre depunerea proiectului si semnarea contractului. Un mare potential il are si agricultura pentru ca premisele dezvoltarii acestui sector sunt fantastice si trebuie fructificate.. Programul destinat acestora, cel privind Cresterea Competitivitatii Economice, are cel mai mare grad de absorbtie,pentru 2007-2009, potrivit datelor publicate de ACIS.In total, in perioada 2007-2013, Romania are sansa sa atragadin Fondurile Structurale si de Coeziune, aproape cat creditul contractat de la FMI si alte institutii internationale.Cea mai importanta dificultate cu care se confrunta beneficiarii proiectelor din bani europeni este. O alta piedica in calea accesarii fondurilor UE este birocratia si dificultatea de a obtine explicatii si informatii despre programe.