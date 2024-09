Presa rusa: In cazul victoriei lui Geoana este posibila blocarea definitiva a negocierilor cu FMI

Daca social-democratul Mircea Geoana va obtine victoria la alegerile prezidentiale, nu este exclus ca negocierile cu FMI de acordare a unui imprumut de 20 de miliarde de euro Romaniei sa fie blocate definitiv, scrie publicatia rusa Vedomosti, citata de NewsIn.

Actualul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a obtinut majoritatea voturilor la alegerile prezidentiale de duminica, insa insuficiente pentru a-i asigura o victorie din primul tur de scrutin, scrie Vedomosti. Potrivit datelor exit-pollurilor, pentru Traian Basescu a votat circa 33% din electorat, in timp ce contracandidatul sau, social-democratul Mircea Geoana, a acumulat, potrivit diferitelor sondaje, intre 29% la 31%.

Rezultatul face inevitabil organizarea unui al doilea tur de scrutin, stabilit pentru 6 decembrie, scrie publicatia rusa. De asemenea, Vedomosti citeaza datele INSOMAR de la mijlocul lunii noiembrie, care prognozau ca la organizarea unui al doilea tur de scrutin Basescu va obtine mai putine voturi decat contracandidatul sau.

Astfel, potrivit datelor preliminare, in cazul in care electoratul va alege intre doi candidati (in locul celor 12, care au participat in primul tur de scrutin), presedintele Basescu, de centru-dreapta, va obtine 46% de voturi, in timp fostul ministru de externe Geoana va acumula 54%.

Principala sarcina a noului presedinte - oricine ar fi acesta - va fi numirea premierului, scrie publicatia, reamintind ca la mijlocul lunii octombrie legislativul roman a demis guvernul de coalitie a lui Emil Boc, iar de atunci in Romania nu a mai fost format un nou cabinet.

De asemenea, scrie Vedomosti, instabilitatea politica din Romania a dus la "inghetarea" negocierilor cu FMI care vizau acrodarea unui imprumut in valoare de 20 miliarde de euro pentru Romania, a carei economie se va comprima cu 8,5% spre sfarsitul anului.

In acelasi timp, comenteaza publicatia rusa, "in cazul in care Mircea Geoana va obtine o victorie nu este exclus ca negocierile cu FMI sa fie blocate definitiv, intrucat candidatul de stanga la prezidentiale si-a exprimat, in repetate randuri, nemultumirea fata de angajamentele dure cerute de FMI in schimbul acordarii imprumutului". "Daca noul presedinte nu va reusi sa obtina sustinerea Parlamentului in ceea ce priveste numirea premierului, el are dreptul sa dizolve legislativul si sa convoace alegeri anticipate.

Ceea ce va insemna ca tara nu va avea un guvern viabil pana in martie sau aprilie", adauga Vedomosti. Si Gazeta.ru a consemnat ca presedintele Traian Basescu, care reprezinta fortele de centru-dreapta, a obtinut majoritatea voturilor la scrutinul de duminica, reusind sa-l intreaca cu putin pe principalul sau contracandidat. Actualul presedinte a obtinut, potrivit datelor BEC, aproximativ 33% de voturi, iar Geoana a obtinut circa 30% din voturi. Pe locul trei, cu 20% din voturi, se afla conservatorul Crin Antonescu, popular printre tineretul din capitala si in randul intelectualilor.

"Atat Geoana, cat si Basescu au numit alegerile prezidentiale ca fiind cele mai importante de la caderea dictaturii comuniste", scrie publicatia rusa. De asemenea, scrie Gazeta.ru, in aceeasi zi cu alegerile prezidentiale a fost organizat si referendumul de reorganizare a legislativului. Aceasta idee a fost inaintata de presedintele Basescu si sustinuta de populatie, precizeaza publicatia rusa.

