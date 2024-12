Premierul Ungariei: Ocuparea redusa a fortei de munca este sursa vulnerabilitatii economiei

Cea mai mare dificultate cu care se confrunta economia Ungariei si sursa vulnerabilitatii acesteia in fata crizei economice globale este gradul scazut de ocupare a fortei de munca, singurul stat din UE cu un nivel mai mic fiind Malta, a declarat premierul Gordon Bajnai, citat de Bloomberg, preluat de NewsIn.

Gradul de ocupare a fortei de munca in Ungaria , de 57% in prezent, a fortat in mod succesiv guvernele sa se imprumute si sa majoreze taxele pentru a permite redistribuirea avutiei si mentinerea bunastarii, a scris Bajnai intr-un articol publicat de ziarul Nepszabadsag. El considera ca, incetinindu-i cresterea si diminuandu-i potentialul.

Dependenta Ungariei de imprumuturile in valuta, asociata unei rate de crestere a economiei mai lenta decat in alte tari est-europene, a fost invocata de investitori anul trecut ca motiv pentru vanzarea de forinti si cererea mai redusa pentru obligatiunile de stat unguresti, ceea ce a obligat guvernul sa devina primul din UE care apeleaza la un imprumut international pentru a evita incapacitatea de plata, mai scrie Bloomberg.

Prognoza oficiala indica o contractie a economiei Ungariei cu 6,7% in 2009, cel mai mare declin din ultimii 18 ani.

Gradul de ocupare in economia Ungariei este semnificativ mai redus fata de media UE, de 66% si de media celor 10 state care au aderat dupa 2004, de 64%, potrivit Eurostat.

Bajnai a preluat functia de premier in aprilie, ca independent sustinut de partidul socialist, fara majoritate parlamentara.

El a redus cheltuielile guvernamentale pentru a indeplini tintele de deficit agreate in cadrul programului de finantare de 20 miliarde euro, cu FMI, UE si Banca Mondiala.

"Nu este deloc sigur ca slujbele care au disparut in contextul crizei in plan international vor reaparea in acelasi loc. Aceasta va fi noua decizie a investitorilor. Tocmai din acest motiv trebuie sa ne facem temele, in mijlocul crizei, pentru a evita probleme cronice cu ocuparea fortei de munca", a spus Bajnai.



