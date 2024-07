O zi fara banii FMI ne va costa enorm

Ruperea acordului cu FMI ar fi dezastruoasa pentru Romania, in conditiile in care orice zi de intarziere in cadrul acestuia ar duce la cresteri "enorme" ale costurilor de finantare, a declarat vineri seara premierul desemnat Lucian Croitoru, informeaza NewsIn.



"Orice zi de intarziere se poate transforma in cresteri enorme ale costurilor", a spus Croitoru, intrebat daca o intrerupere a acordului de finantare externa cu FMI ar duce la un "derapaj financiar".

De asemenea, el a catalogat drept bland termenul "derapaj" in acest caz, aratand ca urmarile ruperii acordului ar fi foarte grave.

Totodata, Croitoru a aratat ca riscul, in cazul in care Romania nu incheia acest acord, era ca statul sa se finanteze "din ce in ce mai scump, din ce in ce mai scurt", ca maturitate a finantarilor, putand ajunge la oprirea finantarilor.

"Prioritatea mea pe termen scurt este continuarea acordului cu FMI. Indraznesc sa spun ca este la fel de importanta sau poate chiar mai importanta decat asigurarea alegerilor. Sigur ca asigurarea alegerilor este esentiala intr-o democratie, insa si asigurarea la timp a finantarilor este la fel de importanta", a spus Lucian Croitoru.

Ads

Referitor la rolul sau ca premier desemnat de catre presedinte, Croitoru a precizat ca doreste sa aiba "primul si ultimul cuvant in formarea guvernului".

"Nu am fost la discutiile cu presedintele ca sa spun <Yes, sir, am plecat!>. Nu m-am dus fara sa spun ca trebuie sa fiti de acord ca am, ca premier, primul si ultimul cuvant in formarea guvernului. Nu sunt pionul sacrificat, am vazut ca lumea, respectiv o parte a presei, incearca sa ma prezinte ca pe un om slab", a afirmat Croitoru.

Referitor la discutiile cu partidele, el a afirmat ca le va solicita specialisti din randurile lor, insa isi va exprima preferintele si in acest sens.



Ads