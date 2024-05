Jim Rogers: Romania ar fi trebuit sa incerce sa se descurce fara FMI

Romania ar fi trebuit sa incerce sa se descurce fara ajutorul Fondului Monetar International, spune Jim Rogers, CEO al Roger Holdings, fost partener de afaceri al lui George Soros.



Intr-un interviu acesta avertizeaza ca sistemul bancar din Europa Centrala si de Est este inca in pericol si ca nu toate institutiile de credit cu probleme vor putea fi salvate de guvernele acestor state.



In ceea ce priveste Fondul Monetar International, fostul partener de afaceri al lui George Soros il considera una dintre institutiile care au gresit permanent in ultimii 60 de ani, la fel cum s-a intamplat in cazul marilor agentii de rating si al marilor banci centrale.



"Este foarte jenant sa citesti rapoarte anuale ale FMI. Sunt la fel de proaste ca si cele ale Fed. Nu trebuie sa ma ascultati pe mine. Aproape mereu au gresit. Gresesc si acum", a aratat Rogers.



"Cred ca ar fi fost mai bine sa va puteti descurca fara FMI. Fondul face ca lucrurile sa arate mai bine o perioada, dar oamenii se descurca mai bine cand lichideaza activele toxice si o iau de la inceput. Dar pana se rezolva problema de baza si sa lichideze activele cu probleme, cineva trebuie sa se confrunte cu aceasta piata", a mai spus el.



In opinia lui Jim Rogers, cel mai mare risc in perioada urmatoare este al dezechilibrarii pietei valutare. "Vor exista probleme pe piata valutara anul viitor, iar asta se va transfera si pe piata financiara", spune Rogers.



In schimb, acesta a refuzat sa faca aprecieri cu privire la evolutia cursului valutar. "Cu totii am fi bogati daca am putea sti asta. Ma astept ca dolarul sa aiba probleme serioase in urmatorii ani. Deja a atins minime istorice in 2009. Yenul a ajuns la noi maxime pentru acest an. Ma astept ca aceste tendinte sa continue. Nu vand dolari acum. Nu vinzi nimic care este la un minim al acestui an".

