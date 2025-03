Introducerea criteriilor de performanta pe piata muncii ar permite firmelor sa mentina posturile

Flexibilizarea pietei muncii prin introducerea criteriilor de performanta ar sprijini companiile in mentinerea locurilor de munca, a declarat marti reprezentantul casei de avocatura bpv Grigorescu, Anca Grigorescu, citata de NewsIn.

"O masura care sa tina cont de criteriile de performanta ar ajuta companiile sa fie mai profitabile, sa-si diminueze costurile si, implicit, sa pastreze locurile de munca", a afirmat Grigorescu.



Ea a estimat ca piata muncii se va confrunta in acest an cu mai multe provocari ce vizeaza mentinerea ratei somajului la un nivel cat mai scazut, in conditiile continuarii restructurarilor de catre companii si sectorul public.

"Nu sunt sigura ca 2010 va fi mult mai bun pentru piata muncii decat 2009. Rezultatele vor depinde de masurile luate de angajatori si de stat pentru mentinerea ratei somajului la un nivel cat mai scazut, astfel incat masurile de restructurare sa afecteze cat mai putini angajati si sa fie implementate eficient programe de reconversie profesionala", a spus Grigorescu.



Potrivit datelor publicate luni de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), numarul somerior a crescut in ianuarie cu peste 30.000 fata de luna decembrie 2009, pana la aproximativ 741.000.



Fondul Monetar International (FMI) estima la sfarsitul lunii ianuarie ca Romania ar putea inregistra in acest an chiar si un milion de someri, insa reprezentantul Camerei de Comert Americane in Romania (AmCham Romania), Sorin Mandrutescu, a precizat ca este mai importanta structura somajului decat numarul efectiv de someri.



"Daca dintr-un milion de someri o parte provine din administratia publica este ok, insa trebuie sa existe programe pentru absorbirea lor ulterioara de catre piata muncii in infrastructura sau altceva. In schimb, daca majoritatea provine din sectorul privat este de rau, pentru ca ei sunt cei care creaza bunastarea", a subliniat Mindrutescu.



Avocatul Anca Grigorescu a mai explicat ca guvernul sustine ca tinteste mentinerea locurilor de munca si crearea de noi slujbe, inclusiv prin absorbtia de fonduri structuarale, si a precizat ca acest lucru se poate face prin asigurarea unei flexibilitati sporite pe piata muncii.

"In prezent, in caz de restructurare, angajatorii trebuie sa se uite la criteriile sociale pentru ca legea nu prevede criteriul performantei. Companiile trebuie sa concedieze mai intai angajaii care nu sunt in conditii speciale, iar abia apoi sa tina cont de rezultatele angajatilor", a spus Grigorescu.

