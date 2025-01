FMI vine la Bucuresti intre 20 si 27 ianuarie

O misiune a FMI, condusa de Jeffrey Franks, va veni in perioada 20-27 ianuarie in Romania pentru a doua si a treia revizuire a acordului stand-by, in vederea eliberarii a doua transe, in valoare cumulata de 2,3 miliarde de euro.

"In perioada 20 - 27 ianuarie, o misiune FMI, condusa de Jeffrey Franks, va vizita Bucurestiul pentru a discuta a doua si a treia revizuire a acordului cu FMI, Comisia Europeana, Banca Mondiala si alte institutii financiare internationale.

Misiunea se va intalni cu reprezentanti ai Ministerului Finantelor si ai Bancii Nationale a Romaniei si va lucra indeaproape cu misiuni ale CE si ale Bancii Mondiale. FMI va disemina concluziile la sfarsitul vizitei", a declarat intr-un comunicat reprezentantul regional pentru Romania si Bulgaria, Tonny Lybek.

Potrivit lui Lybek, aprobarea celor doua revizuiri de catre board-ul FMI va conduce la eliberarea celei de-a treia transe a imprumutului, respectiv 1,5 miliarde de euro, precum si a transei a patra, in valoare de aproximativ 800 de milioane de euro.

Ministrul Finantelor, Sebastian Vladescu, a declarat, joi, dupa adoptarea bugetului in Parlament, ca FMI urmeaza sa evalueze indeplinirea conditionalitatilor din acordul stand-by si ca este convins ca institutia va elibera urmatoarea transa din imprumut.

"FMI vine si evalueaza indeplinirea conditionalitatilor care trebuiau indeplinite pentru eliberarea transei urmatoare. Sunt convins ca vor constata ca sunt indeplinite si vom primi urmatoarea transa si, ulterior, pe cea de la Comisia Europeana", a spus Vladescu.

O misiune a FMI s-a aflat la Bucuresti, in perioada 28 octombrie - 9 noiembrie, pentru a doua revizuire a acordului stand-by, dar Romania nu a indeplinit toate conditiile pentru finalizarea procedurii.

Ulterior, in decembrie, o misiune a FMI s-a aflat la Bucuresti pentru discutii tehnice in ceea ce priveste bugetul pe 2010, insa incheierea evaluarii, necesara pentru acordarea celei de-a treia transe, a fost amanata pentru luna ianuarie.

