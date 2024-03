FMI a imprumutat R. Moldova cu peste 140 de mil de dolari

Fondul Monetar International (FMI) a acordat Republicii Moldova un credit de peste 140 de milioane de dolari, in pofida crizei politice din aceasta tara, a declarat pentru un post de televiziune, viceguvernatorul bancii nationale, Marin Molosag.

El a afirmat, de asemenea, ca FMI, transmite Mediafax.

Banca centrala va putea oferi, astfel, mai multe imprumuturi bancilor comerciale, care, la randul lor, vor imbunatati conditiile de creditare a populatiei.

Viceguvernatorul Bancii Nationale nu a exclus ca o parte din creditul FMI sa fie plasat ca depozit in banci straine, avand in vedere ca imprumutul nu poate fi folosit pentru acoperirea deficitului bugetar. Astfel, se mentine riscul ca, in cateva luni, Guvernul sa nu mai aiba bani pentru a achita salariile bugetarilor.

