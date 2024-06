Deficitul de cont curent s-a adancit cu 78,6%

Deficitul contului curent al balantei de plati s-a plasat dupa primele opt luni la 2,449 miliarde euro, in scadere cu 78,6% fata de perioada similara a anului trecut, contractia accelerandu-se fata de declinul inregistrat in primele sapte luni, de 73,8%, potrivit datelor publicate, marti, de BNR.

"Influenta determinanta asupra reducerii soldului contului curent a avut-o, care a insumat 3,923 miliarde euro, in scadere cu 68,6% fata de perioada ianuarie-august 2008", se arata intr-un comunicat al bancii centrale, preluat de Mediafax.

Serviciile au avut in primele opt luni o contributie negativa la deficitul de cont curent de 69 milioane de euro, desi in perioada similara din 2008 au sprijinit restrangerea dezechilibrului cu 448 milioane de euro.

Transferurile curente au continuat sa inregistreze un sold pozitiv, desi in scadere.

Astfel, acestea au avut o contributie neta la reducerea deficitului de cont curent de 2,99 miliarde de euro, in coborare cu 30,5% fata de surplusul de 4,3 miliarde de euro raportat pentru primele opt luni ale anului trecut.

Pe de alta parte, veniturile au avut in primele opt luni un deficit de 1,448 miliarde euro, cu 61% mai mic comparativ cu dezechilibrul de 3,715 miliarde de euro inregistrat in perioada similara a anului trecut.

Deficitul contului curent in perioada ianuarie-august a fost finantat integral prin investitii directe ale nerezidentilor in Romania, care au insumat 3,154 miliarde euro, mai putin de jumatate din valoarea de 6,725 miliarde euro raportata in intervalul similar de anul trecut.

Datoria externa pe termen mediu si lung insuma la finele lunii august 60,068 miliarde euro, reprezentand 78,1% din total datorie externa, in crestere cu 17,3% comparativ cu sfarsitul anului trecut.

Majorarea datoriei externe a fost determinata in principal de imprumutul de la Fondul Monetar International, respectiv prima transa, care a totalizat 4,37 miliarde drepturi speciale de tragere, evaluate la finele lunii august la 4,77 miliarde euro.

Consiliul FMI a aprobat, la 4 mai, un acord "stand-by" cu Romania, care implica acordarea unei finantari de circa 13 miliarde de euro.

Datoria publica directa, respectiv imprumuturi externe contractate direct de Ministerul Finantelor Publice si autoritatile administratiei publice locale, a crescut cu 13,7% in primele opt luni, de la 9,01 miliarde euro la 10,248 miliarde de euro.

Pe de alta parte, datoria publica garantata, respectiv imprumuturi externe garantate de MFP si autoritatile administratiei publice locale, a scazut dupa primele opt luni cu 7,26%, de la 1,7 miliarde euro la 1,59 miliarde de euro.

Depozitele pe termen mediu si lung al nerezidentilor au avansat cu aproape 24%, la 6,77 miliarde de euro.

Totodata, datoria externa pe termen scurt a insumat dupa primele opt luni 16,85 miliarde euro, respectiv 21,9% din totalul datoriei externe, in scadere cu 24,1% fata de 31 decembrie 2008.

FMI estimeaza ca deficitul de cont curent al Romaniei se va ajusta de la 12,3% din PIB in 2008 la 5,5% din PIB in acest an.

Pe de alta parte, Comisia Nationala de Prognoza anticipeaza ca deficitul de cont curent se va ajusta de la 12,3% din PIB in 2008 la 4,6% din PIB in acest an.

