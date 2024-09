"Creditarea se va mentine la un nivel insuficient, in 2010"

Economia romaneasca ar putea inregistra o crestere de circa 1% in ultimele doua trimestre ale anului viitor, estimeaza directorul general al Coface pentru Romania si Bulgaria, Cristian Ionescu.

Probabil vom vedea o crestere economica de circa 1% in trimestrele trei si patru din 2010", a afirmat, luni, Ionescu in cadrul unei conferinte pe teme economice, transmite Mediafax.

Pentru 2010, atat CNP, cat si FMI prognozeaza o crestere a economiei de 0,5%.

Viceguvernatorul BNR Cristian Popa a declarat, in 12 noiembrie, ca avansul PIB ar putea ajunge la 1,5% anul viitor.

Ionescu a aratat ca, in cursul anului viitor, creditarea se va mentine la un nivel insuficient, iar politica de finantare va fi in continuare restrictiva, insa pe de alta parte si nevoile de capitalizare vor fi mai mici.

Totodata, numarul insolventelor va creste si in ultimul trimestru al acestui an, tendinta care se va mentine si in 2010.

De asemenea, seful Coface estimeaza ca somajul va consemna o crestere, dupa alegeri urmand o restructurare a sectorului public.

Pe de alta parte, Ionescu a explicat ca aceasta perioada prezinta si oportunitati de afaceri.

"Este o perioada buna pentru cei care pot si isi permit sa achizitioneze competitori mai mici.

Cei care au insistat si care inca insista au sansa de a majora cota de piata", a spus Ionescu. El a mentionat ca investitiile sunt mai atractive in acesta perioada intrucat valoarea activelor este mai scazuta.

La randul sau presedintele PC Fun, Marius Ghenea, apreciaza ca refluxul va continua si anul urmator si nu se poate vorbi de o crestere generala a business-urilor.

"Pe de alta parte exista si o veste buna. In 2009 contractia a fost atat de puternica incat cei care au reusit sa se restructureze si sa se ajusteze suficient sa nu mai aibe probleme in 2010", a spus Ghenea.

El a mentionat ca exista multe companii "care isi inchipuie ca s-au ajusta, dar nu au facut-o cum trebuie".

Din acest punct de vedere, anul viitor ar putea exista un val mai mare de falimente, intrucat problemele nu au fost rezolvate la timp.

