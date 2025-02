Coraci: Principala problema a Romaniei devine somajul, Guvernul trebuie sa ia masuri

Guvernul trebuie sa acorde facilitati precum somajul tehnic si scutirea de la plata taxelor si impozitelor pentru salariile lucratorilor angajati in perioada crizei, previziunea privind cresterea numarului de someri la un milion fiind reala, a declarat miercuri presedintele UGIR 1903, Cezar Coraci, informeaza NewsIn.



"In mod cert este o previziune reala (...). Principala problema a Romaniei devine problema somajului si a pietei de munca", a declarat Coraci, referindu-se la declaratia sefului misiunii Fondului Monetar international (FMI), Jeffrey Franks, care estimeaza ca numarul somerilor din Romania ar putea ajunge la un milion in 2010.

"De exemplu, oricine angajeaza un om in aceasta perioada sa nu plateasca taxe si impozite pentru acel loc de munca in perioada crizei, sase luni, un an, si alte masuri care de fapt degreveaza bugetul de stat, nu sunt costuri suplimentare", a adaugat el, intrebat care sunt masurile pe care ar trebui sa le ia Guvernul.

Presedintele UGIR 1903 a spus ca aceste masuri sunt aplicate si in alte state ale Uniunii Europene.

Coraci a mai comentat ca, in ceea ce priveste declaratiile oficialilor FMI, acestea trebuie "citite printre randuri" si ca mesajul Fondului nu este atat de optimist pe cat pare.

"Eu nu am vazut niciodata atat de multe conditii puse unei tari si atat de detailate cat sunt cele din comentariile facute de FMI", a spus el.





