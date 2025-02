CE va verifica daca Romania a luat masuri pentru reducerea deficitului

Comisia Europeana (CE) va verifica, in urmatoarele saptamani, daca Romania si Polonia au luat masuri concrete in vederea reducerii deficitelor bugetare, in cadrul procedurilor de deficit excesiv declansate la jumatatea anului trecut in cazul celor doua state membre UE.

Sefa delegatiei CE la Bucuresti, Fabienne Ilzkovitz, a declarat miercuri ca Executivul Uniunii Europene ar putea prelungi pana in 2012 termenul pana la care tarile cu deficit excesiv, printre care si Romania, trebuie sa reduca indicatorul sub pragul de 3% din PIB reglementat prin Pactul de Crestere si Stabilitate, informeaza Mediafax.

Conform recomandarilor adresate Romaniei odata cu declansarea procedurii de deficit excesiv, in iulie 2009, guvernul trebuie sa aduca deficitul in limitele impuse de UE pana la finele anului viitor.

Pentru 2010, guvernul si FMI au proiectat un deficit bugetar de 5,9% din PIB.

Comisia a incheiat miercuri evaluarea masurilor de reducere a deficitului luate de Ungaria, Letonia, Lituania si Malta, concluzionand ca cele patru state membre au facut progrese prin masuri concrete in vederea reducerii deficitului bugetar, se arata intr-un comunicat al CE.

Executivul UE recomanda totodata extinderea termenului limita din 2010 in 2011 pentru Malta, respectiv din 2011 in 2012 in cazul Lituaniei.

Propunerile si recomandarile CE in cazul procedurilor de deficit excesiv vor fi inaintate Consiliului UE.

Un numar de 20 de state membre UE, din totalul de 27, sunt vizate in prezent de procedura de deficit excesiv, avand termene limita in 2010, 2011 sau 2012, dupa caz, pentru incadrarea in limitele comunitare.

Sanctiunile care pot fi aplicate de UE in urma procedurilor de deficit excesiv culmineaza cu amenzi in cazul statelor din zona euro sau blocarea fondurilor structurale pentru tarile care nu au adoptat inca moneda unica.

