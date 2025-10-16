Perspective sumbre asupra economiei globale: FMI avertizează asupra scăderii rezilienței și riscurilor legate de bula AI

Fondul Monetar Internațional (FMI) și-a exprimat îngrijorarea cu privire la perspectivele economiei globale, în ciuda unei scăderi modeste a creșterii economice. În raportul său semestrial, publicat marți la Washington, instituția avertizează asupra unei încetiniri durabile și a unor riscuri sistemice majore.

Creștere economică în declin ușor, dar perspective înrăutățite

În cadrul reuniunilor anuale din 2025 ale FMI și Băncii Mondiale, care au loc între 13 și 18 octombrie la Washington, Fondul a lansat World Economic Outlook (WEO) din octombrie, o radiografie complexă a economiei mondiale.

Conform previziunilor actualizate, economia globală este așteptată să înregistreze o creștere de 3,2% în 2025, în scădere de la 3,3% în 2024, urmând ca în 2026 ritmul să scadă și mai mult – la 3,1%. Deși vorbim de o corecție de doar 0,2 puncte procentuale față de estimările din octombrie 2024, FMI avertizează că perspectivele pe termen mediu rămân „sumbre”.

Pierre-Olivier Gourinchas, economistul-șef al FMI, a subliniat că reziliența recentă a economiei globale a fost susținută de factori temporari – precum accelerarea comerțului și investițiilor – care acum se estompează. Pe măsură ce aceste efecte se disipă, încep să iasă la iveală date economice mai slabe.

Semnale de slăbiciune: de la piețele muncii la prețurile de consum

„Piețele muncii încep să dea semne de slăbire”, a declarat Gourinchas într-un briefing. De asemenea, transferul efectelor tarifare asupra prețurilor de consum din SUA, până recent relativ limitat, devine acum tot mai probabil.

În paralel, FMI avertizează asupra riscurilor unei posibile „bule” pe piața acțiunilor din sectorul inteligenței artificiale, comparabilă cu bula dot-com din anii ’90. Potrivit raportului, o reevaluare bruscă a acțiunilor din tehnologie – dacă productivitatea sau câștigurile promise de AI nu se materializează – ar putea încheia brusc actualul val de investiții, cu implicații majore pentru stabilitatea financiară globală.

Riscuri geopolitice și presiuni structurale crescânde

Întrebat de Kyiv Post despre modul în care FMI evaluează amenințările geopolitice, Gourinchas a declarat că Fondul monitorizează îndeaproape atât conflictul din Orientul Mijlociu, cât și invazia Rusiei în Ucraina.

Principalul canal de transmitere rămâne piața energiei, în special prețul petrolului. „Avem deja riscuri geopolitice în desfășurare”, a declarat Gourinchas. „Întrebarea este unde se vor manifesta în continuare. Dacă vor duce la perturbări pe piețele energetice, impactul asupra economiei globale ar putea fi semnificativ.”

FMI a mai inclus în modelele sale de risc noi variabile, precum șocuri asupra prețurilor la energie, comerț și migrație a forței de muncă, subliniind complexitatea crescută a acestor canale de transmisie.

Presiuni suplimentare: piețe fragile, datorii mari și instituții sub asediu politic

Pe lângă riscurile de piață, raportul evidențiază și presiuni structurale tot mai mari:

Migrație redusă – fluxuri mai slabe de imigrație diminuează oferta de forță de muncă în economii deja afectate de îmbătrânirea populației.

Vulnerabilități fiscale – niveluri ridicate ale datoriei și costuri de împrumut în creștere sporesc riscul de refinanțare pentru state.

Piețe financiare fragile – ratele ridicate ale dobânzilor amplifică potențialele șocuri economice.

Presiuni instituționale – interferența politică și erodarea independenței băncilor centrale pot afecta credibilitatea politicilor.

Creșteri ale prețurilor la mărfuri – șocuri climatice sau geopolitice pot declanșa scumpiri accentuate la energie și alimente, afectând în special țările sărace, importatoare nete de resurse.

Ce ar putea schimba traiectoria actuală

În ciuda tabloului îngrijorător, FMI nu exclude posibile evoluții pozitive:

-Avansuri în negocierile comerciale internaționale – reducerea tarifelor și a barierelor netarifare ar putea stimula comerțul și investițiile.

-Relansarea reformelor structurale – un nou impuls reformator ar putea susține creșterea pe termen mediu.

-Creștere mai rapidă a productivității datorită AI – o adoptare pe scară largă a inteligenței artificiale ar putea spori eficiența și ieșirea economică.

Recomandările FMI: politici credibile și reforme echilibrate

Pentru a recăpăta încrederea piețelor și a stabiliza perspectivele globale, FMI recomandă:

-Politici comerciale previzibile, bazate pe reguli clare;

-Consolidare fiscală prin planuri „realiste și echilibrate”;

-O politică monetară credibilă, protejată de interferența politică.

Riscurile-cheie identificate de FMI în octombrie 2025:

- Incertitudine politică – prelungirea incertitudinii poate afecta consumul și investițiile

- Protecționism – noi tarife și bariere pot distorsiona lanțurile de aprovizionare și frâna productivitatea

- Șocuri în oferta de muncă – politici restrictive de imigrație pot afecta economiile cu deficit de forță de muncă

- Datorii publice ridicate – vulnerabilitățile fiscale pot genera riscuri de refinanțare, în special pe piețele emergente

- Volatilitate financiară – piețe financiare fragile pot amplifica șocurile externe

- Reevaluare bruscă a tehnologiei – corecția acțiunilor din sectorul AI poate afecta stabilitatea financiară

- Presiuni asupra instituțiilor economice – interferențele politice pot submina credibilitatea politicilor

- Creșteri de prețuri la mărfuri – șocurile climatice sau conflictele pot afecta accesul la energie și hrană

Factori pozitivi cu potențial de redresare:

- Acorduri comerciale – deblocarea negocierilor ar putea reduce tensiunile comerciale

- Reforme structurale – măsuri adaptate realităților economice pot stimula creșterea

- Adopție accelerată a AI – eficiența sporită generată de inteligența artificială ar putea redinamiza economia globală

Deși economia globală pare stabilă în cifre, fundamentul acestei stabilități este fragil. Pe fondul unei combinații de riscuri geopolitice, tehnologice și structurale, FMI avertizează că lumea ar putea intra într-o nouă etapă de incertitudine economică – una în care, fără politici coerente și reforme sustenabile, reziliența de până acum ar putea să nu mai fie suficientă.

