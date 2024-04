FMI schimba foaia: din rau in mai rau! - Opinie Ilie Serbanescu

S-ar putea aprecia ca FMI si-a dat total in petic. Din nou si-a revizuit in jos propria prognoza de crestere economica pentru Romania. Din nou este doar un fel de a spune, caci este a opta oara de la inaugurarea actualei serii de acorduri cu Romania in 2009.

Si, mai relevant, este vorba de toate cele opt dati in care a fost nevoit de propriile cutume sa-si revizuiasca din sase in sase luni estimarile de crestere economica pe baza carora isi croieste programele pe tari si pe regiuni.

Cu alte cuvinte, esec lamentabil total! A construit un program pentru Romania, a prevazut ca va da rezultatele cutare si cutare si niciodata, dar niciodata, n-a nimerit-o! N-a nimerit-o sau, mai bine spus, a mintit cu buna stiinta! Inclinam spre cea de-a doua varianta, pentru ca expertii FMI nu sunt idioti, ci doar rau intentionati si, bineinteles, ipocriti!

Romania, un experiment

FMI a facut in Romania un experiment. Agitand teza "statul e de vina, statul sa plateasca!", desi nu statul ci sectorul privat era de vina de marile dezechilibre economice din Romania (consumul fara productie si importul fara exporturi), a pus, in locul celor responsabili de situatia creata si care cerea intr-adevar ajustari (respectiv bancile si nesabuitii lor debitori), sa plateasca ajustarile niste cvasi nevinovati: salariatii prin taieri de salarii, pensionarii prin inghetari de pensii, contribuabilii prin majorari de TVA.

Mai pe scurt, un program de ajustari in care vinovatii erau protejati, iar nevinovatii au platit! Aceasta a fost insa comanda comunitatii bancare internationale care, din pacate, a gasit sprijin total din partea agenturii ei in Romania (anume BNR), precum si concursul guvernului de la Bucuresti. O tragedie! In fapt, era un clasic program de amputare a consumului, cu prezervarea veniturilor celor care il dezechilibrasera prin credite de consum fara acoperire.

Ads

Pentru a impune un asemenea program, FMI l-a asezonat cu minciuni sfruntate, prezentandu-l ca program de salvare, de stabilitate financiara, de reluare a creditarii si de revenire a economiei. De unde si prognozele de crestere economica total mincinoase macar si numai prin nerealismul lor, menite insa sa induca deliberat desertaciuni care sa justifice masurile nedrepte si gresite.

Ca dovada a minciunii, nici una din propriile previziuni de crestere economica ale FMI nu s-a realizat. Toate au fost revizuite in jos chiar de catre FMI inaintea scadentei lor. Era insa absolut normal ca previziunile mincinos optimiste ale FMI sa nu se realizeze. Un program numai si numai de taieri - nu discutam aici cat de necesare! - era imposibil sa duca la altceva decat la cadere economica. Reluarea cresterii economice n-avea din ce veni!

Un moment nou pare sa fi intervenit. Dupa trei ani si jumatate de politici si gresite si nedrepte, impuse de FMI, economia din Romania - desi dominata de minunatul capital strain si numai cu o bruma de economie romaneasca - pare sa nu mai poata continua doar sa lancezeasca intr-o cvasi stagnare, riscand sa faca implozie intr-o recesiune puternica. Ceea ce, se vede treaba, n-ar prea conveni FMI-ului. Nu ca s-ar rusina cumva de distrugerea produsa in Romania! N-ar fi decat inca una ce s-ar adauga la lunga lista a victimelor FMI de pe toate continentele! Dar o implozie tocmai la finele programului FMI "salvator", adica exact la spartul targului, ar fi totusi stanjenitoare! Mai ales ca ar reprezenta dovada esecului experimentului exersat pentru mai marii vizati de austeritate din Uniunea Europeana, precum Grecia, Portugalia, Spania si chiar si altii, taman cand programele de austeritate pentru acestia intra pe rol!

Ads

Nu intamplator, FMI a schimbat foaia si a schimbat-o vizand unul dintre pilonii ei: cursul valutar. Acest pilon avea formula "un curs relativ fix, indiferent de ciclul economic". Mai precis, se interzicea folosirea devalorizarii monedei nationale pentru ajustari. Cu alte cuvinte, Romania era fortata sa practice o politica de aruncare a poverii ajustarii doar asupra sectorului fiscal-bugetar, de parca Romania ar fi fost membra a zonei euro.

Romania nu si-a folosit dezavantajelor neparticiparii la euro

Romania n-a fost lasata de fapt sa-si foloseasca avantajele neparticiparii la euro, dar in felul acesta erau protejati vinovatii (bancile si debitorii lor), platind nevinovatii (salariati, pensionari, contribuabili). O asemenea abordare era firesc sa se rasfranga in sufocarea economiei. De acum insa, dupa ani de zile de politici contra naturii, un pericol mortal pandeste nu numai economia romaneasca, la care nu se mai gandeste nimeni, dar si economia straina din Romania. Iata de ce FMI insista si iar insista de citeva luni ca BNR sa evite interventiile pe curs. Ca atare, sa nu mai impiedice devalorizarea leului daca piata o cere.

Ads

Mai nou, dl Isarescu se afla la mijloc. Cand leul a luat-o la vale, a intervenit masiv sa satisfaca nesatioasele dorinte ale dragostei dintai a domniei sale - comunitatea bancara internationala pe care o serveste cu o asiduitate malefica - si a stopat devalorizarea. Cat cerintele acestei comunitati si ale FMI s-au suprapus, dl Isarescu a domnit. Acum nu stie pe unde sa o apuce. Noua recomandare a FMI suna clar si deja a fost repetata: BNR sa nu faca mai mult decat sa tunda eventualele excese de volatilitate ale leului. Altfel spus: liber la devalorizare!

Tarziu nenica! In 2009, putina devalorizare si putina inflatie puteau evita o prea grea sufocare a economiei! Atunci, acestea puteau face, platind toata lumea, ceea ce au facut ajustarile impuse doar salariilor, pensiilor si impozitelor - adica reducerea consumului - fara insa a afecta grav si profund economia! Acum, reduc sever consumul si nivelul de trai fara insa a impulsiona cu ceva economia, deja distrusa! FMI-ul si BNR-ul sa ne traiasca!

Ads