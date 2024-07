FMI aproba ajutorul guvernamental de 20 mil. de euro, pentru Oltchim

Reprezentantii FMI aproba ajutorul de urgenta, in valoare de 20 milioane de euro, pentru finantarea activitatii Oltchim.

"Reprezentantii FMI sunt de acord cu ajutorul de urgenta si s-au declarat interesati de stadiul tranzactiei. Totodata reprezentantii FMI s-au interesat daca unul din contractele incheiate intre Oltchim si CET Govora a respectat prevederile legate.

Remus Vulpescu, consilier al Ministrului Economiei, declara acum cateva zile ca Oltchim nu se poate redresa prin insolventa si are neaparat nevoie de sprijin financiar. "Se are in vedere un program de redresare care necesita circa 45 milioane de euro din care bancile au declarat deja ca pot veni cu 25 milioane euro. (...) Contributia statului ar fi de circa 20 milioane euro", a declarat Rodin Traicu, secretar de stat in Ministerul de Afaceri (MECMA).

Banii pot fi acordati doar cu acordul Comisiei Europene, iar in prezent, se lucreaza la documentatia necesara, potrivit lui Remus Vulpescu, consilier in Ministerul Economiei.

In iunie, sindicatul Oltchim solicita Ministerului Economiei, stabilirea unui program coerent de masuri, care sa vizeze privatizarea societatii in sistem integrat cu Rafinaria Arpechim si plata salariilor restante.

Ads