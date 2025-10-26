Fost premier liberal critică dur măsurile luate de Guvernul Bolojan și spune că vom ajunge la TVA de 24%. ”Sunt sceptic, văzând că mergem după tot felul de cârpeli."

Joi, 10 Iulie 2025
Guvernul României este criticat dur de fostul premier Florin Cîțu FOTO Hepta

Fostul premier Florin Cîțu susține că România va avea în scurt timp un TVA de 24%. Cîțu nu este încrezător că măsurile luate de actualul guvern vor avea efectele dorite.

”Așa cum arată acest pachet fiscal astăzi, există o probabilitate foarte mare ca TVA-ul să meargă la 24%, ori până la finalul anului, ori la începutul anului viitor”, avertizează la RFI fostul premier Florin Cîțu.

Liberalul spune că Guvernul Bolojan ar fi trebuit să insiste mai mult pe reducerea cheltuielilor și mai puțin pe majorarea taxelor: ”Sunt sceptic, văzând că mergem după tot felul de cârpeli, în loc să atacăm problemele de fond. Reforma salarizării este în PNRR, primim bani pentru ea și reduce cheltuielile bugetare pe termen lung.”

Fostul premier nu crede că reforma propusă este una serioasă.

”De ce este greu ca cineva să creadă că această reformă astăzi este serioasă? Pentru că atunci când introduci măsuri temporare, îți asumi, de exemplu, că eu, ca Guvern, eu nu sunt de acord, dar își asumă că o parte dintre pensionari vor trebui să plătească acea contribuție la sănătate. Tu vrei să convingi piețele că ești serios în ceea ce privește reducerea pe termen lung a deficitului bugetar. Nu poți atunci să dai înapoi și să spui că măsura este temporară, pentru că în acel moment, cineva care se uită la evoluția deficitului pe termen lung va spune: da, dar atunci, o să-ți lipsească aceste venituri și de unde le iei?”

