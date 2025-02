Până și Albania s-a împrumutat la dobânzi mai mici decât România. Dacă economia este în cap, candidatul coaliției de guvernare are șanse aproape zero, avertizează Florin Cîțu

Florin Cîțu, fost șef al Guvernului, fost ministru de Finanțe și fost președinte al PNL, susține că economia României a devenit atât de fragilă încât până și Albania a reușit să se împrumute la dobânzi mai mici decât România.

Fostul președinte al PNL este de părere că, "atât timp cât economia este în cap", candidatul actualei coaliții de guvernare, oricine ar fi acest candidat, are șanse minime să se califice în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din România.

"Aici au adus România cei trei ani de socialism"

"Ca să fie clar cât de distrusă este economia României și cum ne văd investitorii. Albania cu rating mai slab (JUNK) s-a împrumutat la dobânzi mai mici în euro!!!

Aici au adus România cei trei ani de socialism. Din păcate pentru noi tot ei continuă și din 2025.

O spun până înțeleg și tovarășii: atât timp cât economia este în cap candidatul susținut de coaliția de guvernare are șanse aproape ZERO să între în turul II. Oricare ar fi acel candidat.

It is the economy, stupid!", a scris Florin Cîțu pe Facebook.

