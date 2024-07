Flamingo - cifra de afaceri mai mare, profit scazut la jumatate

Grupul Flamingo a inregistrat in anul 2005 o cifra de afaceri de 86,5 milioane euro, in crestere cu 53% fata de rezultatul anului anterior. Cresterea vanzarilor s-a datorat in principal dezvoltarii canalului de distributie in zona clientilor mari (key accounts), cifra de afaceri obtinuta din activitatea de retail fiind sub obiectivul propus la inceputul anului.

Profitul operational si indicatorul EBITDA s-au incadrat in parametrii bugetizati - crestere EBITDA pana la nivelul de 5,1 milioane de euro, valoare cu 34% mai mare fata de rezultatul anului anterior, in timp ce obiectivul de profit net nu a fost atins, pierderile inregistrate din diferentele de curs avand un impact substantial.

Capitalul propriu al grupului a crescut cu 164% in anul 2005, atingand nivelul de 23,4 milioane de euro, componenta cea mai importanta a acestei cresteri fiind reprezentata de majorarea de capital in urma ofertei publice initiale derulate in vara anului trecut.

In anul 2005, activele totale au atins nivelul de 72,9 milioane de euro, in crestere cu 167% fata de 2004, cand se situau la nivelul de 27,2 milioane de euro.

Raportul financiar contine rezultatele preliminare consolidate neauditate ale grupului de firme Flamingo, inclusiv subsidiarele din cele 8 tari, cu legislatii fiscale diferite, unde grupul desfasoara activitate. In prezent, procesul de consolidare este in curs de finalizare, iar auditarea este in plina desfasurare. Compania estimeaza ca impactul final al consolidarii nu va fi major.

Flamingo International este societatea holding pentru Grupul Flamingo, liderul pietei de IT&C din Romania. Compania detinea la finalul anului 2005 o retea de 107 magazine IT si electronica de consum in Romania, Bulgaria si Serbia, sub marcile Flamingo si Future Shop, avand o suprafata neta de vanzare de circa 11.200 de metri patrati.

