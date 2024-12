Ce trebuie să facă ANAF urgent în 2025 pentru sectorul privat. Măsurile sunt ignorate de 4 ani

Debirocratizarea fiscală trebuie să fie prioritatea principală a Ministerului Finanțelor și ANAF în 2025, după ani de măsuri fiscale impredictibile și digitalizare implementată pe repede înainte. Protestul contabililor din vara lui 2024 a scos la iveală problemele unui sistem care impune noi obligații fără consultare și fără sprijin pentru contribuabili, iar noul Guvern, care va duce povara deciziilor neprietenoase cu mediul de afaceri în 2025, se va vedea în situația ingrată să ceară și mai mult de la populație. În acest context, echitatea raportului între Finanțe și sectorul privat devine imperativă, și cere eliminarea declarațiilor redundante, predictibilitatea fiscală și simplificarea relației cu ANAF.

Alături de Valentina Saygo, expert contabil și fost secretar de stat în Ministerul Economiei în 2021, Ziare.com a readus în discuție revendicările contabililor din cadrul protestului efectuat în vara 2024, precum și principiile OCDE și măsurile propuse într-un memorandum care oferă de mai bine de patru ani soluții clare pentru reducerea birocrației, creșterea transparenței și responsabilizarea administrației fiscale.

Valentina Saygo a început prin a explica faptul că un punct de plecare într-un proces de debirocratizare fiscală ar fi revendicările de la protestul contabililor din vara lui 2024. Manifestarea, intitulată „Fără haos în legislaţia fiscală”, care a avut loc în jurul datei de 8 iulie 2024, a fost menită să atragă atenția asupra ceea ce contabilii au numit „teroare fiscală”, şi anume măsurile adoptate de guvern începând cu anul 2023, fără consultare publică, dar cu un impact major asupra întregii societăţi.

Ads

La momentul respectiv, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) a susținut protestul şi a realizat o listă cu 10 revendicări ale protestatarilor, după cum urmează:

Eliminarea e-TVA – Evaziunea fiscală nu este în raportările contabile şi nici în e-urile ANAF-ului! Evaziunea fiscală este acolo unde nu e nimic, iar organele abilitate ar trebui să ştie deja!Eliminarea obligativităţii transmiterii facturilor B2C în sistemul e-Factura – Este un atac la viaţa privată a persoanelor fizice, o procesare a datelor cu caracter personal în mod nelegal şi nejustificat.Eliminarea schimbării caselor de marcat pentru QR Code – Nu este normal ca, după ce au fost schimbate toate casele de marcat din bani publici, să le schimbăm din nou, fără deduceri fiscale!Revenirea la Legea Prevenţiei – Varianta anterioară legii 296/2023. Nu putem face afaceri sub presiune constantă, fără îndrumare şi avertisment.Vrem predictibilitate – Conform articolului 4 din Codul Fiscal, orice modificare să fie realizată cu cel puţin 6 luni înainte de intrarea în vigoare, în special când vorbim de modificări de taxe şi obligaţii noi.Respectarea dialogului social şi a transparenţei decizionale – Proiectele pentru OUG 69 şi OUG 70 au stat doar două zile în transparenţă decizională şi au fost aprobate fără dezbatere publică, cu aviz negativ de la CES.Eliminarea declaraţiilor redundante – De la 1 ianuarie 2025 toţi contribuabilii sunt obligaţi la raportarea SAF-T, care conţine toate tranzacţiile economice ale unei firme.Modificarea termenelor pentru notificări în relaţia cu ANAF – Contribuabilul are termene stricte, în timp ce ANAF are un termen de răspuns de 45 de zile.Compensarea concediilor medicale cu contribuţiile sociale – Nu mai putem împrumuta statul ani de zile şi să plătim sănătate pentru concediile medicale!Norme clare pentru RO-e-Transport

Ads

„Ar trebui să nu se mai modifice legislația de azi pe mâine, pentru că lucrul ăsta face o defavoare tuturor. Apoi, digitalizarea fiscală trebuie să nu fie făcută pe repede înainte, pentru că și acum, după aproape un an de implementare e-Factura, vedem cât de multe disfuncționalități sunt din partea ANAF-ului și nu numai. Faptul că se scoate un ghid privind codificarea în e-Factura la sfârșitul anului, când sistemul a intrat în vigoare, obligatoriu pentru toată lumea, după un an de zile, ne arată că această digitalizare este făcută pe genunchi”, a explicat Valentina Saygo pentru Ziare.com.

Aceasta a punctat că marea majoritate a măsurilor fiscale impuse în ultimii 3 ani, la mai puțin de o săptămână înainte de intrarea lor oficială în vigoare au adus cu sine modificări substanțiale, „ceea ce este de nepermis”. Experții fiscali și contabili au reclamat faptul că autoritățile au învățat, după ce au promulgat legi, cum stau lucrurile în teren și nu s-au consultat cu oamenii pe care îi afectează. „Mai ales când vorbim despre obligații care impun contribuabilului modificări de fluxuri, softuri. Dacă ne uităm la e-TVA, actul normativ (n.r. OUG 70/2024) a fost publicat la sfârșitul lunii iunie, cu aplicabilitatea de la 1 august inițial. E-TVA este motivul pentru care contabilii au ieșit în stradă și nu, cum a afirmat ministrul Finanțelor Marcel Boloș, fiindcă ne opunem digitalizării. Noi vrem digitalizare, dar vrem ca digitalizarea să fie și în favoarea noastră a antreprenorilor și a contribuabililor. În forma de astăzi, această digitalizare vine cu timp, energie și bani suplimentari din partea contribuabililor.”

Ads

Efectele protestului din vara anului trecut și situația din prezent, la început de 2025

La peste șase luni de la protest, partea de TVA colectat, care teoretic ar fi fost mai simplă și care s-ar fi putut baza deja pe o parte din informațiile pe care ANAF le are, nu funcționează. „Dar când intrăm la TVA-ul deductibil, acolo probabil că va fi imposibil să fie corect și complet zona de decont de TVA precompletat. Va mai dura mult”, explică Valentina Saygo.

Ministerul Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), a anunțat în septembrie 2024 rezultatele privind colectarea veniturilor bugetare pentru primele opt luni ale anului trecut. Raportul arăta faptul că Finanțele înregistraseră într-adevăr o creștere a veniturilor bugetare nete colectate, care au însumat 300,66 miliarde de lei, marcând o creștere nominală de 118,3% față de aceeași perioadă a anului anterior, când suma colectată a fost de 254,13 miliarde de lei.

„Ministerul se poate lăuda cu orice”, explică Valentina Saygo. „Până la proba contrarie, vedem că la e-TVA sau e-Decont, cum i se mai zice colocvial, nici măcar TVA-ul colectat, care ar fi trebuit să fie simplu, nu funcționează”, a explicat expertul contabil. Veniturile ANAF, punctează Saygo, au crescut din salariul minim și din inflație, nu pentru că digitalizarea a fost un succes până acum. „Nu se vede succesul digitalizării. Nici măcar pe factură nu au venit notificări de conformare. Și apoi, au crescut și veniturile la buget din amenzi. Pentru că știm că au crescut considerabil amenzile de trei ani de zile.”

Ads

Legea Prevenirii: un punct nevralgic în fiscalitatea românească

Din succesul aparent al încasărilor ANAF din 2024 rezultă și un punct important în nemulțumirile majore ale contabililor, care are efecte simțitoare încă pentru antreprenorii pe care aceștia îi reprezintă: Legea Prevenirii nr. 270/2017 din 22 decembrie 2017.

„Legea Prevenirii anul trecut a fost decimată. Aveam prevederea, pe zona de activități economice și nu numai, că o amendă poate fi plătită la jumătate din cuantum în primele 15 zile. Nu mai este valabilă de la Ordonanța 115/2023, iar mare parte din amenzi s-au dublat, triplat, iar în unele situații s-au înzecit.”

Tot prin modificarea Legii Prevenirii, nu se mai acordă avertisment contribuabililor somați prin amendă, punctează expertul contabil. Iar în septembrie 2024, Ordonanța de urgență nr. 107/2024, a introdus măsuri de amnistie fiscală pentru recuperarea unor venituri cât mai mari din impozitele restante pentru rotunjirea rapidă a Bugetului de Stat.

„Nici încasările estimate la amnistie nu s-au adeverit și știm foarte bine de ce. Pentru că o mare parte din datornici sunt ori firme de stat, ori firme ale privilegiaților. Cu toate că și, pentru recuperarea datoriilor, suntem în zona în care avem legislație, dar cum ne-au dovedit încă o dată, instituțiile nu-și fac treaba. Nu știu cum ajung unele firme cu sume restante considerabile, când știm că la o întârziere de 5 zile pentru neplata taxelor ți se pune poprire pe cont. Cineva acolo nu și-a făcut treaba și din cauza acestor contribuabili care nu își îndeplinesc obligațiile, trebuie să suportăm noi consecințele, cei care suntem cinstiți, corecți și onești. Ne există această prezumție de nevinovăție, pentru că, de fapt și de drept, Legea Prevenirii, asta ar fi trebuit însemne: să ne considere pe toți contribuabilii nevinovați până la proba contrarie.”

Ads

Practic, a explicat Saygo, dacă are loc o neregulă în contabilitatea unei firme, contribuabilul are obligația să își dovedească nevinovăția, în timp ce, în mod normal, instituția publică are obligația, dacă găsește o neregulă, să dovedească vinovăția inculpatului. „Și atunci avem nevoie ca de aer de Legea Prevenirii ajustată, chiar și la forma inițială față de forma care este acum în vigoare. Este, de exemplu, absurd ca la netrimiterea unei facturi fiscale în SPV amenda să fie 15% din valoarea facturii. Și mai absurd în cazul unui beneficiar, ca pentru înregistrarea în contabilitate a unei facturi neprimite prin e-Factura – și respectivul contribuabil nu are nicio vină – să existe pe de o parte amenda de 15% din valoare pentru factura introdusă în contabilitate și percepută ca neprimită prin SPV și o dublă sancțiune, pe de altă parte, prin faptul că respectiva cheltuială și TVA-ul aferent nu sunt deductibile. Foarte multe lucruri absurde s-au întâmplat în legislația fiscală în ultimii 3 ani și este necesară o asanare a legislației birocratice și dacă ar fi să ne întoarcem la ceva, hai să ne întoarcem la principiile de debirocratizare solicitate de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)”, explică Valentina Saygo.

Principiile de debirocratizare aliniate cu obiectivele de aderare la OCDE și Memorandumul din iulie 2021

Valentina Saygo era în vara lui 2021 secretar de stat la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului al Guvernului Florin Cîțu. Aceasta, alături de reprezentanți ai Executivului de la vremea respectivă, au publicat spre consultare un Memorandum numit „Măsuri privind debirocratizarea pentru sprijinirea mediului de afaceri românesc”, care conține o serie de principii care ar trebui să stea la baza debirocratizării mediului de afaceri românesc, în conformitate cu recomandările OCDE elaborate în cadrul proiectului „Redimensionarea completă a sistemului de licențiere din România”.

După destrămarea Guvernului Cîțu și intrarea la guvernare a coaliției PSD-PNL, măsurile cuprinse în acest document nu au mai fost readuse în discuție în această formă, deși acestea au făcut ulterior și parte din măsurile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Printre aceste măsuri, fostul secretar de stat a amintit, în dialog cu Ziare.com, eliminarea obligației declarării sediilor secundare la ANAF, obținerea CIF pentru puncte de lucru și plata diferențiată a impozitului pe venitul din salarii. „Există prevederi legale care reglementează obligativitatea declarării sediilor secundare la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), dar totodată și la ANAF prin declarațiile 060/061 (Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru sediile secundare). Această obligație de declarare este redundantă deoarece ANAF primește informații de la ONRC”, arată memorandumul. „Din păcate, ANAF nu gestionează cum trebuie aceste puncte de lucru cu CIF individual și ar trebui ca lucrurile să fie simplificate și nu complicate”, a explicat Saygo.

Un alt exemplu dat de aceasta este eliminarea sancțiunilor pentru lipsa Registrului Unic de Control (RUC). „Registrul Unic de Control a ajuns să nu mai reprezinte scopul inițial pe care l-a avut, în sensul de a proteja contribuabilul de controalele excesive și abuzive, iar în momentul de față singurul scop pentru care există acest Registrul Unic de Control este pentru amendă, în cazul în care contribuabilul nu l-a achiziționat. Nu-l putem achiziționa decât fizic, nu putem plăti cu cardul – apropo de legislație care se aplică doar în cazul contribuabilului, cu toate că avem legislația privind utilizarea mijloacelor moderne de plată și care prevede că inclusiv instituțiile publice care prestează activități economice sunt obligate – sunt obligate să pună la dispoziția contribuabililor mijloace moderne de plată.

Tot în acest context, amenda pentru nedeținerea RUC este 1.000 de lei, înainte de modificarea Legii Prevenirii fiind 50% din cuantum, adică 500 de lei, iar o altă problemă este că nu tot timpul ANAF are acest RUC pe stoc „și dacă nu l-achiziționezi în 30 de zile de la înființare, sau în 30 de zile de la deschiderea punctului de lucru, contribuabilul ia amendă”, amintește Valentina Saygo.

Totodată, dacă RUC nu este înșnuruit, sigilat și numerotat, amenda este de 2.000 de lei. „Și știm cum se înșnuruiesc registrele, ca acum 100 de ani, cu sula, acel obiect de găurit pielea în croitorie. În anul 2025, noi suntem obligați să găurim Registrul Unic de Control și alte registre obligatorii în acest fel. Va trebui reglementată și adaptată legislația actuală la nevoile de digitalizare. Pentru că în momentul de față, chiar dacă noi transmitem facturile prin e-Factura, ne digitalizăm și trebuie să arhivăm fișierul .XML, plus factura cu sigiliu, plus recipisa, indexul cu care a fost înregistrat în serverul ANAF, în continuare, legislația economică și contabilă prevede că toate documentele trebuie printate și arhivate ca atare: pagină cu pagină, filă cu filă. Sunt foarte multe aspecte care ar trebui luate la revizuit și actualizat în acord cu timpurile și vremurile actuale digitale.”

Principiul OCDE „one in, one out” și realitatea din fiscalitatea românească

Unul din principiile OCDE, mai explică expertul contabil, este one in, one out, ceea ce înseamnă pe românește că, la fiecare introducere a unei declarații fiscale noi din partea autorităților, o altă obligație de acest tip trebuie eliminată.

O analiză de la finalul lunii noiembrie 2024, realizată de portalul de specialitate Contabilul.ro, arată că, prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale, au fost eliminate un număr de 5 formulare, însă au fost introduse, în schimb, un număr total de 23 de formulare noi care trebuie completate cu titlu de obligativitate de către contribuabili.

În plus, implementarea Fișierului Standard de Control Fiscal (SAF-T), formatul electronic standardizat, folosit la nivel internațional, prin care firmele trebuie să raporteze autorităților fiscale informații detaliate despre activitățile lor financiare și fiscale (despre care Ziare.com a scris mai în detaliu AICI), a fost amânată doi ani de la introducerea sa în legislație, până la 1 ianuarie 2025.

De la această dată, explică Valentina Saygo, ar trebui ca în șase luni să vină și renunțarea la alte declarații fiscale, „și aici mă refer nu neapărat la declarațiile cu titlu de creanță, cum sunt 100, 300 și 112, dar restul de declarații informative ar trebui să dispară. Deocamdată noi le-am primit, câte una, câte una, câte una, dar nu ne-a ieșit niciuna. Ar fi cazul să se renunțe la aceste declarații”, a punctat expertul.

Aprobarea tacită, anularea controlului dublu și alte măsuri de debirocratizare rămase în aer de patru ani

Memorandumul publicat în 2021 conține și o serie de măsuri, agreate și încurajate de OCDE, care se referă la aprobarea tacită. În prezent, OUG 27/2003 prevede procedura aprobării tacite ca modalitate alternativa de emitere sau reînnoire a autorizațiilor de către autoritățile administrației publice. Actul normativ specifică faptul că în cazul în care nu se prevede un termen pentru soluționarea cererii de autorizare, autoritățile administrației publice sunt obligate să soluționeze cererea de autorizare în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia.

Mai mult, o cerere de chemare în judecată a autorității administrației publice având ca obiect constatarea aprobării tacite se introduce la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, iar instanța trebuie să soluționeze cererea în termen de 30 de zile de la primirea acesteia, cu citarea părților.

Pe de altă parte, explică Valentina Saygo, „de partea noastră, avem și obligații de a răspunde solicitărilor instituțiilor publice în 5, 10, 15 de zile. Aceasta este și una din solicitările pe care le-am exprimat la protest: să se uniformizeze termenele de răspuns. Dacă instituțiile publice răspund în 45 de zile, să răspundem și noi în 45 de zile. Această dublă măsură nu mai are sens”, a punctat expertul contabil.

Totodată, memorandumul presupune dreptul fiecărui operator economic de a furniza anumite informații și documente autorităților statului o singură dată și cerințelor privind verificarea solicitărilor de către mai multe instituții publice pentru aceeași solicitare (de exemplu, la nivel național și la nivel local sau instituții care aparțin de autorități publice diferite). „Pe zona de mediu avem trei instituții față de care raportăm: ANM, AFM și Garda de Mediu”, punctează Saygo.

Contabilii ar avea nevoie, practic, de utilizarea unei platforme unice (one-stop-shop) pentru toate aspectele legate de acordarea autorizațiilor, licențelor, avizelor etc. precum și actualizarea informațiilor disponibile pentru antreprenori, aflate într-un singur loc și de eliminarea birocrației excesive prin comunicarea și obținerea tuturor aprobărilor sau avizelor în format electronic. Dacă instituția emitentă nu are un sistem electronic dedicat în care să poată fi încărcate documentele solicitate, atunci să fie implicită comunicarea prin poșta electronică. Acest principiu a fost introdus în timpul pandemiei de COVID-19, dar nu a fost păstrat și adaptat în continuare în instituțiile de stat din România cu regularitate și la nivel unilateral.

Noul guvern are ocazia, în 2025, să readucă în discuție o serie de măsuri deja propuse, deja existente la nivel de strategie, pentru a reduce barierele administrative pentru mediul de afaceri și a delimita o serie de măsuri de responsabilizare a autorităților publice în relația cu contribuabilul. Raportul dintre ANAF și contribuabil trebuie să ajungă să fie unul echitabil pentru ambele părți, astfel încât, în cele din urmă, plătitorii de taxe să simtă că fac parte dintr-un sistem contributiv, nu extractiv și unilateral. Iar poate în acest fel vom ajunge mai aproape de ideea dezvoltării economice reale, prin oferirea celor mai favorabile condiții pentru antreprenori, prin promovarea calității actului administrativ și reducerea deciziilor arbitrare ale administrației publice, obiective deja trasate încă de acum patru ani.

...citeste mai departe despre "Ce trebuie să facă ANAF urgent în 2025 pentru sectorul privat. Măsurile sunt ignorate de 4 ani" pe Ziare.com

Ads