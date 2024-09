De ce va duce e-TVA în faliment mai multe firme decât e-Factura. Problemele grave ale bonurilor fiscale pentru achiziții sub 100 de euro

Ordonanța de Urgență nr. 70 din 2024 privind e-TVA a fost concepută pentru a implementa un sistem de decont precompletat pentru TVA. e-TVA ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 august 2024. Cu toate acestea, din cauza dificultăților tehnice și a necesității de a oferi contribuabililor și autorităților fiscale mai mult timp pentru adaptare, Guvernul a decis amânarea implementării acestui sistem până la 1 ianuarie 2025 pentru majoritatea contribuabililor și până la 1 august 2025 pentru cei care aplică sistemul TVA la încasare. Până atunci însă, modificările propuse de guvernanți în dezbaterile cu mediul privat și cu contabilii anunță o nouă perioadă turbulentă pentru companiile din România.

Una dintre cele mai recente probleme însă se referă la o serie de modificări și ajustări aduse în dezbatere privind comunicarea cu contribuabilii pentru a eficientiza procesul de conformare, mai ales pe tema fiscalizării bonurilor sub 100 de euro emise pentru firme, afișând CUI-ul cumpărătorului, care ar trebui fiscalizate prin sistemul ANAF, încărcând fenomenal de mult munca contabililor și punând firmele în situația să suporte costuri suplimentare care i-ar putea aduce la sapă de lemn sau, în cel mai fericit caz, ar bloca serios probabilitatea de a susține o marjă de profitabilitate.

Expert contabil: „E-Factura e parfum pe lângă ce urmează să se întâmple”

Nicoleta Banciu, care a inițiat grupul de Facebook e-Factura România, acum cu peste 66.000 de membri, și care a fost în centrul discuțiilor cu autoritățile pe baza ultimelor modificări fiscale implementate în anul 2024, a dialogat cu Ziare.com, pentru a explica gravitatea măsurilor pe care le propune Guvernul.

„Să bagi ceva nou înseamnă modificarea caselor de marcat. Iar pentru modificarea caselor de marcat, inclusiv ca să se scoată aceste fișiere, trebuie să plătești unitatea de service să-ți modifice ceva la casa de marcat. Probabil un progrămel. Ca să modifici programul respectiv, plătești deplasarea, programul, omul și probabil și memoria se va plăti undeva la 500 de lei pe fiecare casă, cel puțin.”

Un exemplu grăitor oferit de expert se referă la bonurile de benzină. În cazul în care bonurile în cauză au cod fiscal trecut pe ele, va trebui introdus în contabilitate și transmis prin SPV, fiind emise de plătitori de TVA. „Deci orice bon de benzină care va avea codul fiscal pe el trebuie introdus în contabilitate și trimis și prin SPV. Până acum nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Ar fi fost o muncă extra, titanică. E-Factura e parfum pe lângă ce urmează să se întâmple.

Bonurile fiscale sunt foarte multe. Pe firmă nu prea sunt chiar atât de multe bonuri fiscale. Sunt, dar nu prea sunt, fiindcă majoritatea preferă să ia facturi. Eu am avut, de exemplu, un client care și-a trecut codul fiscal și după aceea s-a dus înapoi și mi-a cerut și factura. Prin urmare, la bonuri sub 100 de euro nu prea se luau factori pentru că este o condiție esențială: Bonul sub 100 de euro și fără cod fiscal se poate deduce în contabilitate, dar peste 100 de euro este obligatoriu să aibă codul fiscal trecut”, a explicat Nicoleta Banciu.

Astfel, cine deține casă de marcat trebuie să plătească un specialist să-i modifice programul la casa de marcat. Orice modificare făcută pe casa de marcat trebuie să fie avizată de stat. Și la stat se introduce acel cod QR, care ziceau că vor să-l bage. „În funcție de tipul casei de marcat, fie schimbi casa de marcat, fie schimbi ceva la program. Dar ca să schimbi programul trebuie să fie făcut tot de stat. Nu schimbi tu programul că vrei tu să treci codul fiscal, ci doar cu intervenția statului. ANAF dă exact ce elemente trebuie să conțină: tipul, caracterul și dimensiunea fișierului. Deci să fie clar: doar distribuitorii autorizați și doar oamenii de specialitate intervin pe casele de marcat.

Să mai spun că se aplică un sigiliu special. Aceste costuri poate să fie undeva, în funcție de tipul casei de marcat, între 100 de lei și costul unei noi case de marcat.

Problema este că dacă îți cumperi o nouă casă de marcat, trebuie modificate o grămadă de avize. Pe lângă faptul că și aceste noi case de marcat au și ele niște producători care trebuie să le autorizeze. Trecem peste partea aia.”

În acest context, chiar dacă casa de marcat are chip, are internet, statul nu poate să-l vadă că acea casă de marcat nu s-a deschis, din cauza problemelor tehnologice ale sistemelor ANAF, a punctat contabilul.

Totodată, pentru antreprenor, înseamnă că el după ce de-abia manageriază e-Factura, trebuie să managerieze și pe casa de marcat. În sensul că el va trebui să-și verifice SPV-ul și să fie sigur că fiecare bonuleț pe care l-a luat a venit prin SPV. Iar cei care dețin casă de marcat vor trebui să angajeze o persoană să verifice casele și să se asigură că totul s-a transmis corect. Toate acestea deși încă există probleme mari cu transmiterea rapoartelor Z, deci a bonurilor cu CIF în sistemele ANAF, a mai adăugat specialistul.

Prelucrarea datelor în SPV va sugruma capacitatea de muncă a contabililor

Problema care survine ulterior ține de prelucrarea fișierelor venite prin SPV. Nicoleta Banciu a explicat că niciun sistem al ANAF și nici măcar un program de contabilitate nu permite identificarea automată într-o casă de marcat a bonurilor care conțin coduri CUI pentru a fi departajate de cele fără și că această muncă va trebui inadvertent făcută manual.

„Gândiți-vă că nu toate firmele și-au putut permite să-și instaleze măcar un program de contabilitate. Noi acum încercăm să ne instruim clienții pentru noul proiect SAF-T, unde trebuie să lucrăm pe aceeași bază de date. Ne chinuim cumva să-i obligăm puțin pe patroni să-și adapteze sistemul, să-și cumpere codurile de bare. Să facă ceva ca să-și ușureze puțin munca, dar este tot un volum imens de date pentru că tot le trebuie o persoană care să bage facturile”.

De asemenea, această verificare trebuie făcută cât mai curând, în contextul în care în SPV, după 60 de zile baza de date dispare. „Dacă ai ratat-o, știți, după 60 de zile dispare. Da, deci eu nu pot să văd toată corespondența, să mă duc astăzi să văd și o factură din ianuarie. Nu, eu trebuie să scriu la ANAF, să-i spun să-mi rebage ceea ce s-a transmis în ianuarie. După care vine și varianta 2, în care odată transmise, atunci când le primești în contabilitate, trebuie să le și prelucrezi. Este un muncă imensă. La prelucrare este problema. Întotdeauna când se preia din SPV este problema. Nu când se transmite. La transmitere este mai ușor. Dar la primire este cel mai greu pentru că tu trebuie să înțelegi informațiile, să-ți verifici SPV-ul și să vezi dacă ai cumpărat ceva”, a punctat Nicoleta Banciu.

În stadiul în care se află acum discuțiile cu mediul privat și cu contabilii, experta cu care am discutat ne-a asigurat că în proporție de „99,99%” legea va trece cu modificările propuse recent. Iar patronilor de firme „le vor crește costurile brusc și nereal. Nimeni n-o să aibă capacitatea să plătească brusc aceste servicii și să mai fie viabil”.

Temerea specialistului se îndreaptă mai întâi către mediul de business, cu precădere către firmele mici, care vor fi nevoite să facă față unei birocrații copleșitoare și unor costuri greu de gestionat, dacă nu imposibil. Pe de altă parte, birourile de contabilitate sau contabilii freelance vor trebui să angajeze oameni în plus sau să crească tarifele pentru a face față unui volum colosal de muncă pentru prelucrarea noilor date. Costuri care implicit vor trebui suportate tot de clienții din privat.

Toate acestea, înainte să închidă gap-ul de TVA din piața românească sau să prevină evaziunea fiscală, riscă să producă un nou val de falimente și cel puțin o scădere puternică a capacității firmelor de a se menține competitive pe piață.

Dezbaterile privind legea au pus contabilii pe jar

În contextul prezentat mai sus, săptămâna trecută, în Parlamentul României, a început dezbaterea Ordonanței de Urgență 70/2024, care reglementează implementarea sistemului e-TVA. Discuțiile s-au desfășurat în cadrul Comisiei ITC a Senatului, cu prezența activă a reprezentanților din domeniul fiscal și economic, inclusiv a contabililor și experților financiari.

În cadrul dezbaterii, au fost aduse în atenție mai multe probleme și deficiențe ale legii actuale. Printre acestea, s-a subliniat faptul că legislația permite agenților economici să solicite o copie a datelor de la ANAF pentru a identifica eventualele diferențe de-TVA, dar nu specifică un termen clar pentru livrarea acestor date. „Astfel, este legal să fie primite cu doar o zi înainte de termenul de depunere a notei explicative,” a menționat un contabil prezent la dezbateri.

De asemenea, s-a discutat despre dificultățile operaționale legate de colectarea și raportarea bonurilor fiscale. „Am arătat că, dintre toate datele luate în calcul, lucrul cu BF este cel mai dificil, fiind legat de disciplina angajaților,” a declarat un expert. Mai mult, dezbaterea a continuat cu propuneri de îmbunătățire a procedurilor, inclusiv posibilitatea de a permite trimiterea zilnică a unei copii a bonurilor fiscale către cumpărători, pentru a asigura o mai bună distribuire a efortului de raportare pe întreg parcursul lunii.

Cu toate acestea, documentul a fost prezentat prea târziu pentru a permite o analiză completă, ceea ce a determinat o abținere de la vot din partea unor membri ai comisiei. Următorul pas în procesul legislativ va avea loc în Comisia Buget Finanțe, cu un termen limită de raportare stabilit pentru 10 septembrie.

