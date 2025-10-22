Creșterea TVA pentru HoReCa, încă în analiză la Ministerul Finanțelor. Când vor ști operatorii din turism și ospitalitate dacă urmează noi scumpiri

Creșterea TVA pentru HoReCa, încă în analiză la Ministerul Finanțelor. Când vor ști operatorii din turism și ospitalitate dacă urmează noi scumpiri
O nouă majorare a cotei TVA pentru HoReCa va pune și mai multă presiune pe sector. FOTO Pixabay

Majorarea sau menținerea cotei de TVA în HoreCa va fi discutată în jurul datei Consiliului ECOFIN de pe 13 noiembrie, anunță ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în cadrul unui eveniment de profil.

„Suntem în continuare în analiză în privința sectorului HoreCa și în discuții cu reprezentanții Comisiei Estimez că undeva în jurul Consiliului Miniștrilor de Finanțe, din noiembrie, de pe 13 noiembrie, se va discuta din nou acest subiect. Până atunci încă nu am luat o decizie în această privință. Este pending, e în analiză și depinde foarte mult de discuțiile pe care le vom purta în perioada următoare și, bineînțeles, inclusiv de discuțiile pe care le vom avea pentru proiecția bugetară pe 2026”, a spus ministrul Nazare, potrivit Profit.ro.

Acesta a amintit că decizia depinde de evoluția încasărilor al buget din domeniu, analizată în prezent de ANAF. „ANAF-ul analizează execuția, evoluțiile, încasările din sectorul HoreCa în această perioadă, le compară cu perioadele anterioare, astfel încât să avem toate datele”, a mai arătat ministrul. Potrivit acestuia, argumentele folosit în discuțiile cu Comisia au vizat faptul că că o perioadă mai largă de timp permite o analiză mai aprofundată a sectorului. „Sunt încă în discuții. Deci, aceasta este o chestiune încă pe masă. O s-o discutăm în marja Consiliului din noiembrie și, bineînțeles, în momentul când avem o decizie, o să anunțăm”, a conchis Alexandru Nazare.

Economiștii se așteaptă la noi creșteri de TVA în 2025

CFA România a sesizat recent că o creștere de TVA la 22–23% e „probabilă”, iar într-un scenariu pesimist ne-am întoarce la 24%. „Cheltuielile sunt problema. Tot creștem taxele și creștem veniturile, însă cheltuielile efectiv par scăpate de sub control. Aici e marea problemă și aici ar trebui să se reducă cheltuielile. Însă vedem că e o frână în a reduce cheltuielile și dacă acestea nu se reduc, vom avea din nou creștere pe taxe. TVA-ul e primul pe care îl luăm în considerare și vedem că autoritățile deja vorbeau dacă să crească cota generală sau să crească cotele reduce către cea generală. Deci probabil nu e vorba de când, ci care TVA va crește”, a explicat Adrian Codîrlașu în cadrul unui interviu recent acordat Ziare.com în cadrul emisiunii Business Focus.

Potrivit explicațiilor oferite de Codîrlașu, o soluție economică ar fi fost o aliniere a cotelor reduse mai aproape de cea standard, în locul unor majorări pe toate liniile, pentru a proteja riscul de urcuș al inflației. Deoarece altfel, vom da un nou semnal de creștere a prețurilor. „Întâi ar trebui cumva să le egalizăm, după care vedem dacă mai nevoie de noi scumpiri ale TVA”, a conchis președintele CFA România, în interviul citat.

