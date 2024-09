Averile românilor bogați care vor intra în vizorul ANAF. La ce riscuri se expun cei care nu își declară toți banii anul acesta

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a clarificat abordarea față de Persoanele Fizice cu Averi Mari (PFAM) printr-un ordin care definește cine sunt contribuabilii cu averi mari și stabilește mecanismele de reglementare și conformare fiscală pentru acest segment.

Prin Ordinul nr. 920/2023, care a intrat în vigoare pe 28 iunie 2023, Persoanele Fizice cu Avere Mare (PFAM) sunt rezidenții fiscali din România care dețin o avere estimată la peste 25 de milioane euro. Evaluarea averii se bazează pe datele deținute sau obținute de ANAF și cuprinde bunuri imobile, bunuri mobile și active financiare. Grupul persoanelor fizice cu averi mari include aceste persoane și se extinde la soți/soții și rude/afini până la gradul al doilea, iar ANAF va notifica persoanele care fac parte din acest grup, oferind detalii despre criteriul de avere îndeplinit și elementele patrimoniale estimate, explică economiști specializați în impozit pe venit şi contribuţii sociale ai grupului de consultanță și audit EY care au analizat recent clarificările făcute de ANAF, potrivit Economistul.

Astfel, ANAF poate aplica tratamente fiscale alternative și poate selecta persoane pentru verificări fiscale pe baza analizei de risc. Aceste tratamente includ îndrumarea pentru conformare fiscală voluntară și programe de notificare privind problemele de neconformare identificate.

Cum se vor identifica persoanele cu averi mari

Direcția Generală Control Venituri Persoane Fizice (DGCVPF) folosește în practică ca instrument nou pentru a monitoriza și reglementa situația fiscală a persoanelor fizice cu averi mari un chestionar detaliat. Acesta este menit să ofere ANAF o imagine mai clară asupra structurii și dinamicii averilor, precum și asupra comportamentului fiscal al acestor contribuabili. Potrivit EY, chestionarul are scopul de evalua mai multe aspecte ale averii și ale planurilor fiscale ale contribuabililor, printre care:

Ads

Fluctuația averii: tendințele de creștere, conservare sau descreștere a bunurilor imobile, mobile și a activelor financiare. Acest lucru ajută ANAF să înțeleagă cum se schimbă averea contribuabililor de-a lungul timpului și să identifice posibile riscuri sau oportunități fiscale.Evoluția și valoarea investițiilor: locația și valoarea investițiilor în bunuri mobile, cu o atenție specială acordată valorilor investite, care sunt segmentate în patru praguri: sub 500.000 euro, între 500.000 și 1 milion euro, între 1 și 5 milioane euro și peste 5 milioane euro.Tipuri de investiții: contribuabilii sunt întrebați despre tipurile de investiții în bunuri mobile sau active intangibile pe care le dețin, cum ar fi colecții, brevete, licențe, ambarcațiuni, aeronave, crypto-monede, NFT-uri, obiecte de artă și alte obiecte de lux.Investiții în active financiare: chestionarul evaluează tipurile de investiții în active financiare, inclusiv titluri de participare în entități listate sau nelistate, societăți de investiții și fonduri de investiții alternative.Fluctuația datoriilor: se analizează fluctuația datoriilor contribuabililor către bănci, instituții de credit și alți creditori, atât rezidenți cât și nerezidenți, precum și perioada de rambursare a datoriilor existente, segmentată în trei categorii: sub 1 an, între 1 și 3 ani, și peste 3 ani.Fluctuația creanțelor: similar, se evaluează fluctuația creanțelor contribuabililor către debitori rezidenți și nerezidenți, persoane fizice și juridice și perioada de încasare a acestora.Fluctuația veniturilor: contribuabilii trebuie să estimeze fluctuația veniturilor lor în următorii 3 ani pentru fiecare tip de venit, inclusiv investiții (dividende, dobânzi, transfer de titluri de valoare, alte investiții), agricultură, premii și jocuri de noroc, transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, venituri din alte surse și din străinătate.Domeniile viitoare de investiții: chestionarul va căuta să afle în ce domenii intenționează contribuabilii să investească în viitor, inclusiv agricultură, industrie, construcții, comerț, transporturi, servicii, IT, intermedieri financiare și asigurări sau imobiliare.Schimbarea rezidenței fiscale: se investighează dacă contribuabilii intenționează să-și schimbe rezidența fiscală în alt stat și motivele din spatele unei astfel de decizii.Gradul de încredere în ANAF: pe lângă cele de mai sus, chestionarul evaluează gradul de încredere al contribuabililor în agenția fiscală, un indicator important al relației dintre autoritățile fiscale și contribuabili.

Ads

76,89 milioane lei de încasat de la persoane cu risc de neconformare la declararea averilor

Raportul de activitate al ANAF vizează toate categoriile de persoane fizice cu risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile. În acest sens, ANAF a transmis 784 de notificări de conformare prin intermediul SPV sau prin Poșta Română și a finalizat 187 de acțiuni de verificare a situației fiscale personale, din care 98 au fost finalizate cu decizie de impunere, stabilindu-se creanțe fiscale totale de aproximativ 76,89 milioane lei.

De-a lungul anului 2023, ANAF a realizat analize de risc punctuale pentru 282 de persoane fizice, în vederea valorificării rezultatelor din controale fiscale sau a informațiilor primite de la alte instituții sau autorități publice, precum și de la alte entități sau persoane fizice ori juridice.

Totodată, explică economiștii, în cadrul cooperării administrative privind schimbul de informații, au fost încheiate noi protocoale cu: Registrul Auto Român, Consiliului Național al IMM-urilor din România, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Asociația Română a Băncilor, Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale, Casa Națională de Pensii Publice din România.

...citeste mai departe despre "Averile românilor bogați care vor intra în vizorul ANAF. La ce riscuri se expun cei care nu își declară toți banii anul acesta" pe Ziare.com

Ads