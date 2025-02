Zeci de mii de firme din România, dizolvate în 2024. Domeniul de activitate cel mai afectat

Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 18,38%, în 2024, până la 46.205, față de 39.031 în anul anterior, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, respectiv 9.150 de firme (număr în creștere cu 11,71% față de 2023) și în județele Ilfov (2.508, plus 35,06%), Cluj (2.490, plus 22,54%), Constanța (2.452, plus 31,44%), Timiș (2.057, plus 7,36%), Iași (1.756, plus 30,58%) și Brașov (1.562, plus 22,61%).

La polul opus, cele mai puține dizolvări de firme au fost consemnate în județele Ialomița, respectiv 234 (plus 9,86% față de anul anterior), Covasna (255, plus 22,6%), Mehedinți (294, plus 12,64%), Călărași (327, plus 0,31%) și Caraș-Severin (329, plus 17,92%).

Creșterile cele mai semnificative ale numărului de dizolvări s-au înregistrat în județele Harghita (plus 47,28%), Maramureș (plus 43,27) și Sibiu (plus 39,26%), în timp ce scăderi au fost consemnate doar în județele Hunedoara (minus 2,87%) și Buzău (minus 2,55%).

Domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme, în 2024, este comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, unde au fost raportate 12.689 de dizolvări la nivel național. Față de anul precedent, dizolvările din acest sector au crescut cu 14,76%.

Potrivit sursei citate, construcțiile, activitățile profesionale, științifice și tehnice, precum și industria prelucrătoare sunt alte domenii de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme, respectiv 4.651 (+23,93%), 4.556 (+21,66%) și 3.870 (+15,04%).

În decembrie 2024, s-au înregistrat 5.166 dizolvări de firme, cele mai multe în București (983) și în județele Cluj (316), Ilfov (258), Constanța (234) și Timiș (218).

