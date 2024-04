Finanțele publice scârțâie, ținta de deficit bugetar va fi, probabil, ratată și în 2024

Situatia finantelor publice este delicata si genereaza ingrijorare ca tinta de deficit bugetar pentru acest an risca nu va fi atinsa, reducerea deficitului trebuind sa se realizeze printr-un mix de masuri care sa vizeze si zona cheltuielilor bugetare si, mai ales, administrare fiscala pentru a obtine o colectare mai buna a taxelor existente, a declarat presedintele Consiliul Investitorilor Straini (FIC), Daniel Anghel, dupa o intalnire cu ministrul Finantelor si echipa acestuia

Consiliul Investitorilor Straini a continuat dialogul cu Ministerul Finantelor, prin organizarea unui eveniment dedicat strategiei fiscale care a reunit jumatate dintre presedintii si directorii financiari ai membrilor FIC cu ministrul Finantelor, Marcel Bolos, si echipa acestuia de la minister si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).

In cadrul evenimentului, investitorii au adresat intrebari privind sustenabilitatea bugetului de stat, reforma fiscala, digitalizarea ANAF si implementarea sistemelor electronice de raportare, impactul masurilor adoptate anul trecut, masurile de sprijinire a investitiilor mari si de stimulare a inovatiei, cercetarii si dezvoltarii, evolutiile din pietele financiare internationale si dialogul cu agentiile de rating, finantarea sistemului de sanatate etc.

„Ministrul si echipa sa au raspuns deschis la toate intrebarile si au subliniat importanta discutiilor tehnice lunare cu reprezentantii FIC. In plus, ministrul Finantelor a confirmat ca in 2024 nu vor fi introduse taxe sau impozite noi si nici nu vor fi majorate cele existente, iar sustinerea investitiilor mari prin scheme de ajutor de stat este una dintre temele centrale pentru minister", arata FIC.

Membrii FIC sustin abordarea strategica, pe termen mediu si lung, a domeniilor cheie, asa cum este cazul si regimului fiscal, care trebuie analizat din perspectiva rezultatelor inregistrate la nivelul colectarii si contributiei la bugetul de stat, dar si a dezvoltarii economice si identificarea acelor elemente care trebuie ajustate si a solutiilor durabile.

„Situatia finantelor publice ramane in continuare fragila si genereaza ingrijorarea ca tinta de deficit bugetar pentru acest an risca sa nu fie atinsa. Eforturile pentru consolidarea fiscala sunt esentiale pentru perceptia investitorilor, pentru indeplinirea conditionalitatilor din PNRR si implicit pentru atragerea fondurilor europene prin acest mecanism. Ca urmare, este foarte important sa vedem daca masurile luate, in speta pachetul fiscal intrat in vigoare in acest an, au rezultatele scontate si care sunt politicile fiscale viitoare. Daca pachetul fiscal nu isi atinge obiectivul, mediul de afaceri se poate astepta la alte decizii in plan fiscal. Insa reducerea deficitului ar trebui sa se realizeze printr-un mix de masuri care sa vizeze si zona cheltuielilor bugetare si, mai ales, administrare fiscala pentru a obtine o colectare mai mare a taxelor existente", a declarat Daniel Anghel, presedintele FIC.

Inca din anul 2019, Romania se afla intr-un context bugetar complicat si este nevoie de o abordare echilibrata din partea autoritatilor pentru a asigura mentinerea in deficitul asumat pentru 2024, sustine FIC. Presedintii si liderii financiari ai membrilor FIC si reprezentantii MF au agreat ca, pentru a asigura sustenabilitatea bugetului de stat, sunt necesare masuri pentru sustinerea investitiilor cu o valoare adaugata mare, imbunatatirea colectarii prin modernizarea intregii arhitecturi a ANAF si eficientizarea si prioritizarea cheltuielilor cu administrarea serviciilor publice.

Reprezentantii FIC si ai Ministrului Finantelor au concluzionat ca parteneriatul va continua in luna aprilie cu discutii tehnice cu privire la reforma fiscala si digitalizarea ANAF.

Consiliul Investitorilor Straini (FIC) este asociatia care ii aduce impreuna pe cei mai importanti investitori cu capital strain din Romania, aproximativ 110 dintre cele mai mari companii din tara cu o cifra de afaceri cumulata care reprezinta aproximativ o cincime din produsul intern brut si care au o contributie semnificativa la bugetul de stat.

Principala problema a ANAF este faptul ca refuza sau e incapabila sa-i descopere pe marii evazionisti si mareste periodic taxele pentru bunii platitori, pana risca sa ajunga sa-i scoata din piata. Acest lucru nu se va schimba pana cand institutia nu incepe sa-i trateze corect pe contribuabili si sa puna presiune pe evazionisti.

