Cauti solutii de finantare pentru o firma mica? Iata trei variante oferite de Patria Bank

E nevoie de multa munca si adesea de solutii inovative, dar fiecare criza vine cu sansa de progres pentru multe organizatii. O parte dintre acestea o vor fructifica, continuandu-si dezvoltarea si in aceasta perioada.Pe langa creativitate si capacitate de reinventare, afacerile - mai mici sau mai mari, au nevoie de finantare pentru a creste. Patria Bank a conceput o serie de solutii de finantare pentru afacerile mici: de la credite pentru dezvoltarea afacerii si activitatea curenta la credite rapide, fara garantii, destinate acoperirii rapide a unor necesitati curente.Afacerile mici au deseori nevoie de capital pentru finantarea activitatii curente. Achizitia de marfuri si utilaje, de materii prime, dar si achitarea diverselor obligatii (salarii, taxe si impozite etc.) pot fi o povara, mai ales la inceput.La Patria Bank vei gasi insa solutia potrivita pentru ca activitatea ta curenta sa aiba resursele financiare necesare bunei sale desfasurari. Poti opta, de exemplu, pentru o linie de credit pentru capitalul de lucru: Patria Micro. Cu linia de credit Patria Micro vei avea mereu la indemana o rezerva de bani pentru cheltuielile zilnice.Poti plati cu ea facturile pentru achizitionarea de marfuri sau materii prime, taxele si impozitele (inclusiv cele restante) sau alte cheltuieli pe care afacerea ta trebuie sa le faca. Te vei bucura de o abordare personalizata, de flexibilitate si rapiditate atunci cand apelezi la noi.Iti poti finanta capitalul pentru afacerea ta mica si prin solutia de Factoring Bancar oferita de Patria Bank. Primesti finantare in functie de facturile emise de clientii tai, care vor fi platite pe loc. Termenele de plata nu vor mai fi o problema pentru tine in acest fel. In acelasi timp, vei incasa pe loc contravaloarea marfii livrate sau a serviciilor prestate, putand negocia termene de plata mai mari pentru clientii tai.Este deseori dificil pentru o firma mica sa gaseasca garantii pentru creditele pe care le acceseaza. Solutii insa exista. De exemplu, Patria Bank iti poate oferi finantare pentru afacerea ta prin creditul EaSI fara garantii , indiferent de domeniul de activitate.Creditul EaSI este destinat inclusiv finantarii afacerilor mici. Poti aplica pentru acest credit atunci cand ai o afacere cu activitate de minim un an si poti utiliza acest credit atat pentru activitatea curenta, cat si pentru investitii. Tot cu creditul EaSI poti plati restantele la bugetul de stat sau participa la proiecte cu fonduri europene. Alaturi de consilierii Patria Bank, veti identifica destinatia potrivita proiectului tau: capital de lucru, investitii sau mixt.Conditiile de acordare sunt flexibile, iar costurile sunt mult mai avantajoase decat cele ale unui credit obisnuit. In plus, beneficiezi de un credit fara garantii reale, simplificand procedurile de acordare. Nu este nevoie de garantii reale pentru creditul EaSI pentru ca vei beneficia de garantie europeana gratuita.Investitiile sunt cheia dezvoltarii sau extinderii unei afaceri mici sau mijlocii. Un credit pentru investitii te va ajuta sa finantezi diverse achizitii, reparatii - respectiv cheltuielile aferente proiectelor tale de investitii. Pentru a-l alege, intereseaza-te de flexibilitatea creditului, dar si de costurile sale sau de rapiditatea procesului de acordare.Daca optezi pentru creditul Patria Micro de la Patria Bank, de exemplu, vei beneficia de o abordare personalizata , in functie de specificul activitatii tale. Cu creditul Patria Micro, ai flexibilitate maxima: poti rambursa sumele in functie de sezonalitatea afacerii tale si banca poate lua in considerare orice tip de garantie disponibila. In plus, procesul si documentatia necesara sunt simplificate, pentru ca tu sa obtii fondurile necesare oportunitatilor pe care le vizezi in timp util.Un credit pentru afaceri ar putea fi cea mai potrivita solutie si pentru firma ta in acest moment. Vei putea beneficia de oportunitatile care apar, in timp ce ai la dispozitie banii necesari pentru finantarea activitatii curente.