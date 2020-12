Toti cei trei indicii majori au atins niveluri record la deschidere, inainte de a trece pe scadere pe parcursul tranzactiilor.Volumul tranzactiilor cu actiuni ale producatorului de automobile electrice Tesla, care va deveni luni cea mai valoroasa companie care a fost inclusa vreodata in indicele S&P 500, a fost ridicat."Asista deja la niveluri semnificative ale volumului de actiuni Tesla, in timp ce diferite fonduri de investitii si mutuale se pozitioneaza inainte de schimbare", a declarat Lindsey Bell, director pentru strategii de investitii la firma Ally Invest, in Charlotte, Carolina de Nord.Vineri, parea improbabil ca membrii Congresului sa ajunga la un acord privind noul program de ajutoare pentru Covid-19, de 900 de miliarde de dolari.Indicele Dow Jones Industrial Average a scazut cu 0,38%, S&P 500 cu 0,34%, iar Nasdaq Composite cu 0,07%.Titlurile au urcat cu circa 2,7%, la 673,7 dolari pe unitate, iar volumul tranzactiilor a atins 60 de milioane de actiuni, potrivit datelor firmei Refinitiv.Citeste si:Bursa de Valori Bucuresti a inchis in crestere ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii ...citeste mai departe despre " Bursa. Wall Street a inchis in scadere din cauza incertitudinilor legate de programul de ajutoare pentru Covid-19, insa Tesla a inregistrat un nou record " pe Ziare.com