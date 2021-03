De ce titlurile de stat Tezaur inceteaza sa mai fie profitabile din aceasta luna. Titlurile de stat, depasite de dobanzile la economii

In principiu, de-a lungul ultimei jumatati de an, statul a aratat ca vrea sa atraga banii populatiei, dar nu mai este atat de dispus sa plateasca pentru acest lucru.Astfel ca, in august 2020, dobanzile la titlurile de stat Tezaur erau de 3,5% - 1 an, 4% - 2 ani, 4,25% - 3 ani, 4,75% - 5 ani, fara plafon individual de subscriere.De la 1 martie dobanzile anuale oferite sunt: 2,85% pentru scadenta de 1 an, 3,10% pentru scadenta de 3 ani si 3,25% pentru scadenta de 5 ani.Titlurile de stat sunt emise in forma dematerializata, au valoare nominala de 1 leu, iar dobanda anuala este platita la termenele prevazute in prospectul de emisiune.Avantaje si dezavantajeTitlurile de stat emise in cadrul programului sunt transferabile si se pot rascumpara in avans.La banci, cele mai bune bonificatii de depozite sunt de la 3% si se intind pana la 3.80%.Pe de alta, profitul scos din titlurile de stat este neimpozabil, acesta fiind unul dintre putinele avantaje cu care vine investitia in fata bancilor.Exemplu de calcul:Daca luam sa comparam cele doua tipuri de investitii de-a lungul timpului, vom vedea cum s-a schimbat inclinarea balantei.Astfel ca, in august 2020, pentru o investitie de 1.000 de lei in titluri de stat la o dobanda de 3,5% aveam un castig net de 35 de lei dupa un an.Apoi, la emisiunea care porneste de la 1 martie, dobanda la un an a scazut la 2,85%, asta inseamna ca dupa un an, vom avea un profit net de 28,5 lei.In schimb, la banca, cele mai bune depozite au o dobanda de 3,80, ceea ce inseamna ca pentru un an de stat in banca, banii dumneavoastra va mai produc un profit brut de 38 de lei. Din acestia scadem 10% impozitul pe profit si mai ramaneti cu 34,2 lei.La o dobanda de 3%, profitul va fi de 30 de lei, din care, fara impozitul pe profit, mai ramane in mana cu 27 de lei. Asta in conditiile in care nu mai exista alte comisioane de retragere.Deci, de abia de la o dobanda de la 3% in jos, la banci, putem spune ca titlurile de stat Tezaur redevin mai profitabile.Dobanzi la 3 aniMai departe, daca luam in calcul titlurile de stat cu scadenta la 3 ani, in august, acestea aveau un pro ...citeste mai departe despre " De ce titlurile de stat Tezaur inceteaza sa mai fie profitabile din aceasta luna. Titlurile de stat, depasite de dobanzile la economii " pe Ziare.com