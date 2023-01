Cum a câștigat un tânăr român 8 milioane de dolari: "Dacă tata mi-ar fi dat bani de Lamborghini, n-aș mai fi lucrat la Taco Bell"

Un milionar roman din Statele Unite in varsta de 24 de ani a starnit controverse in mediul online cu afirmatii sale despre bani. Acesta este de parere ca orice tanar de 20 de ani ar trebui sa aiba o masina sport.

Acuzat ca nu ar fi muncit nicio zi in viata lui, tanarul a precizat ca a inceput sa lucreze inca din liceu.

Sebastian Ghiorghiu este nascut in Statele Unite, insa parintii lui sunt originari din Romania.

"Daca esti un tip de 20 de ani si nu ai un Lamborghini, ar trebui sa stai jos si sa ai o discutie serioasa cu tine insuti despre motivul pentru care nu ai un Lambo", a spus Sebastian Ghiorghiu in clipul publicat pe retelele de socializare.

Milionar la 24 de ani, tanarul sustine ca a castigat 8 milioane de dolari in doar sase ani din diverse "aventuri" precum crearea unei agentii de publicitate pentru Google, Youtube si "drop-shipping", care se refera la practica de comert electronic ce consta in acceptarea comenzilor clientilor, insa fara a pastra stocuri reale.

Potrivit acestuia, pana la varsta de 19 ani a avut noua masini.

"200.000 de dolari, in raport cu ceea ce exista in circulatie si cu ceea ce poti pune mana, mai ales acum, cu instrumentele de inteligenta artificiala pe care le poti valorifica ca niciodata, sunt maruntisuri", scrie Stiridiaspora.

Sebastian Ghioghiu a fost criticat pe Twitter pentru declaratia sa laudaroasa. Cineva l-a acuzat ca nu a lucrat niciodata "o zi in viata lui".

"Daca tata mi-ar fi dat bani de Lamborghini, nu as mai fi lucrat la Taco Bell", a raspuns romanul intr-o postare pe Instagram.

Cum a ajuns milionar

Parintii lui Sebastian Ghiorghiu s-au mutat in SUA din Romania in anii 1980. El a avut diverse slujbe in liceu, de la Taco Bell la o spalatorie auto. El a mai povestit in cadrul unui podcast publicat despre problemele cu banii pe care le avea familia lui, cand era copil. Expresia "nu avem bani" i-a bantuit copilaria si l-a ambitionat sa-si doreasca sa faca multi bani. Tocmai de aceea si-a dorit sa ajunga neurochirurg, stiind ca e una dintre cele mai bine platite meserii, potrivit presei straine.

Cand lucra la spalatoria auto, influencerul a cumparat un Infiniti G35, care l-a inspirat pe tanar sa inceapa sa faca afaceri cu masini.

Apoi a renuntat la ideea de a face facultatea de medicina si a inceput sa vanda proprie

