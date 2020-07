43% dintre consumatori considera economia locala drept slaba si se asteapta ca starea acesteia sa se inrautateasca in urmatoarele trei luni.Mai mult, romanii sunt pesimisti si in ceea ce priveste durata crizei economice: cea mai semnificativa parte (30%) a acestora estimeaza o perioada de 1-2 ani, pe cand 19% se asteapta la o durata de pana la 3 ani."De la debutul pandemiei, aproape jumatate dintre consumatori declara ca au experimentat scaderi ale veniturilor si economiilor la nivel de gospodarie, dar mai putin de o treime dintre acestia au reusit sa reduca si cheltuielile din gospodarie. In plus, aproximativ 60% dintre consumatori au devenit preocupati, cel putin intr-o oarecare masura, de siguranta locului de munca", se arata in studiu.Sase din zece romani mai au bani pentru patru luniIn schimb 6 din 10 romani afirma ca au economii suficiente pentru cel mult patru luni, la care pot apela in eventualitatea pierderii locului de munca sau a scaderii veniturilor."In situatii de urgenta, precum cele specifice acestei perioade, pentru 61% dintre respondenti economiile le pot ajunge cel mult patru luni daca isi mentin nivelul actual al cheltuielilor, iar 71% dintre romani declara ca se pot baza pe economii mai mici de 25.000 lei la nivel de gospodarie", se arata in studiu.In plus, pe termen lung, peste 70% dintre respondenti se declara ingrijorati in ceea ce priveste un nivel adecvat de venituri dupa ce vor iesi la pensie.Sondajul "Financial Pulse Survey" a fost realizat in Romania in iunie 2020 si a cuprins peste 500 de respondenti. ...citeste mai departe despre " Studiu: Situatia financiara a romanilor s-a inrautatit. Multi dintre cei care mai au bani, mai au doar pentru 4 luni " pe Ziare.com