Senatul a adoptat OUG pentru amanarea platii ratelor cu amendamente importante

Ordonanta de urgenta care prevede amanarea platii ratelor a fost adoptata de Senat cu modificari substantiale.Astfel, potrivit ordonantei romanii vor putea cere amanarea platii ratelor la credite chiar daca au restante. Ei vor putea amana platile pana la sfarsitul anului si nu vor mai plati dobanda la dobanda. Ordonanta de Urgenta modificata in Parlament mai prevede ca nu este nevoie ca solicitantii sa faca dovada ca au fost afectati economic de criza COVID-19.De altfel, liderul PSD Marcel Ciolacu anuntase inca de saptamana trecuta ca ordonanta va fi amendata de social-democrati si aliniata proiectului de lege depus de acestia."La Parlament cred ca ma pricep cel mai bine. Ordonantele de urgenta ale domnului Orban au venit in Parlament. Le vom modifica tot in sensul legilor pe care le-am convenit cu celelate forte politice si le vom trimite la promulgare. Ar fi in noaptea mintii ca domnul Orban sa atace si ordonantele date de catre dansul", a spus Marcel Ciolacu.Actul normativ a fost votat de 85 de senatori, iar 26 au votat impotriva. Acesta urmeaza sa fie dezbatut si votat si in Camera Deputatilor.