Samsung Money va fi lansat in aceasta vara

Compania coreeana a facut publice noi informatii despre viitorul card al companiei, ce va fi lansat pe parcursul verii. Acesta este rodul unui parteneriat intre Samsung si SoFi, un fintech din San Francisco.Samsung Money va include un cont, un card de debit Mastercard emis de The Bancorp Bank si o legatura stransa cu Samsung Pay, aplicatie din care se vor realiza operatiunile financiare si care va oferi informatii detaliate despre situatia financiara a contului si cheltuielile realizate.Samsung promite ca nu vor exista taxe (cel putin la inceput), iar dobanzile vor fi peste media nationala, insa nu ofera informatii concrete in acest sens.Aplicatia Samsung Pay va fi esentiala pentru noul serviciu financiar. Din aceasta se va putea aplica pentru card si tot aceasta va putea fi folosita pentru tranzactii inca inainte de emiterea cardului fizic.Cu sau fara cardul fizic, Samsung Money va putea fi folosit pentru cumparaturi online si achizitii offline realizate contactless cu un dispozitiv mobil compatibil.Achizitiile facute cu Samsung Money vor genera ceea ce compania coreeana numeste Samsung Rewards - puncte care pot fi folosite pentru a obtine reduceri la achizitia produselor Samsung.In Statele Unite, conturile Samsung Money vor fi asigurate prin intermediul agentiei federale FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) si vor acoperi sume de pana la 1,5 milioane de dolari. De asemenea, parteneriatul cu SoFi ofera retrageri fara comisioane de la cele peste 55.000 de ATM-uri din reteaua Allpoint.Samsung Money va fi lansat in Statele Unite in decursul verii, insa cei interesati se pot inscrie pe lista de asteptare de pe site-ul Samsung. Ramane de vazut in ce masura si in ce ritm disponibilitatea serviciului va fi extinsa.