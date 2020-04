Sa discutam despre asigurare: Suntem protejati in situatia pandemiei COVID-19?

Suferinta umana si criza financiara care sunt deja o realitate si care vor continua in contextul pandemiei COVID-19 nu sunt usor de gestionat si trebuie sa cautam si sa implementam orice posibila solutie de limitare a efectelor acestora.In aceste conditii, aspectele care pot fi luate in calcul sunt:(i) utilzarea politelor de asigurare existente, analizand in ce masura s-a materializat orice risc asigurat (respectiv, in ce masura pot fi solicitate despagubiri);(ii) incheierea unei polite de asigurare.In mod rezonabil si teoretic, daunele/pierderile generate de izbucnirea pandemiei COVID-19 / actiunile intreprinse si / sau masurile impuse in scopul limitarii raspandirii virusului ar putea face obiectul unei cereri de despagubire in baza politelor de asigurare existente (asigurare de viata / asigurare impotriva accidentelor si asigurare medicala / asigurare impotriva tuturor riscurilor / asigurare pentru intreruperea activitatii comerciale, asigurare pentru angajati etc.).Mentionam urmatoarele potentiale daune / pierderi recuperabile:(i) pierderea venitului si intreruperea activitatii comerciale ca urmare a masurilor impuse prin diferite acte legislative (ordonante militare), precum suspendarea activitatii societatilor care isi desfasurau activitatea in centre comerciale, restaurante, baruri, clinici stomatologice, case de pariuri etc.;(ii) pierderi generate de intreruperea activitatii in urma masurilor de izolare stabilite de autoritatile guvernamentale si a restrictiilor severe privind desfasurarea anumitor activitati (activitatile artistice - de ex. concerte, spectacole de teatru, filme; activitatile sportive in grup etc.);(iii) costuri legate de evacuarea personalului, igienizarea spatiului, inchiderea cladirilor de birouri;(iv) cheltuieli de calatorie in situatia anularii deplasarii din cauza restrictiilor impuse la nivel international in ceea ce priveste deplasarile,(v) posibile costuri de spitalizare/tratamen ...citeste mai departe despre " Sa discutam despre asigurare: Suntem protejati in situatia pandemiei COVID-19? " pe Ziare.com