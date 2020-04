Romanii nu pot cere inca suspendarea platii ratelor, desi OUG a intrat in vigoare

Desi OUG 37/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial si, prin urmare, a intrat in vigoare, aceste solicitari nu se pot face momentan. Asta pentru ca este nevoie de norme de aplicare a ordonantei, norme care inca nu sunt gata. Acestea sunt necesare pentru ca vor aduce mai multe clarificari actului normativ.Mai exact, normele de aplicarea urmeaza sa explice, de exemplu, ce inseamna "persoane ale caror venituri au fost afectate direct sau indirect", de criza coronaviruslui.Ministrul de Finante, Florin Citu, a declarat ca aceste norme urmeaza sa fie aprobate in sedinta de guvern de joi.Este de precizat ca solicitarile pentru suspendarea platii ratelor se pot face cel mai tarziu in 45 de zile de la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta.Cine poate cere suspendarea platii ratelorDe aceasta masura pot beneficia debitorii ale caror venituri au fost afectate direct sau indirect de situatia grava generata de pandemia COVID-19. Dupa cum spuneam, insa, momentan nu se stie ce inseamna "direct" si "indirect", termenii urmand sa fie explicati in normele de aplicare a ordonantei.Ministerul de Finante precizeaza ce inseamna debitori: persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale ce functioneaza potrivit OUG privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, profesiile liberale si cele care se exercita in baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei si persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing.Atentie! Pentru a cere suspendarea platii ratelor, firmele au nevoie de certificat de stituatie de urgenta eliberat de Ministerul Economiei, document care momentan nu este gata.Suspendarea platii ratelor se acorda doar pentru creditele care nu inregistreaza restante la data instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei (16 martie 2020) sau daca debitorii au efectuat plata acestor restante pana la data solicitarii suspendarii obligatiei de plata.De prevederile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza debitorii care au incheiat un contract pentru obtinerea unui credit care nu a ajuns la maturitate si pentru care creditorul nu a declarat scadenta anticipata, anterior intrarii ...citeste mai departe despre " Romanii nu pot cere inca suspendarea platii ratelor, desi OUG a intrat in vigoare " pe Ziare.com