Pe ce merg banii din Planul National de Relansare: Patru elicoptere medii grele pentru SRI

Propunerea de achizitie se incadreaza, alaturi de altele, la obiectivul privind "cresterea rezilientei institutiilor si populatiei in situatii de criza", prin care se va asigura "eliminarea disparitatilor geografice in ceea ce priveste capacitatea de interventie a autoritatilor pe intreg teritoriu national", arata Profit.ro.Se propune atingerea acestui obiectiv prin "construirea a 7 baze logistice pentru stocurile nationale de urgenta; construirea a 4 depozite regionale pentru pastrarea stocurilor strategice de grau; construirea a 100 noi subunitati de interventie IGSU; achizitionarea a 700 de ambulante; 3 elicoptere usoare; capacitati aeriene de transport strategic multirol, pentru transport personal, echipamente, victime multiple si stingerea incendiilor de padure; mijloace de mobilitate terestra si echipamente pentru cresterea capacitatii structurilor ce asigura sprijin IGSU in situatii de criza, respectiv IGJR si IGPR; poduri mobile pentru asigurarea continuitatii accesului in zonele afectate de situatii de urgenta; dezvoltarea capacitatilor operationale ale Centrului National de Securitate la Incendiu; dezvoltarea unui sistem de monitorizare CBRNe la nivelul obiectivelor strategice ce asigura functionarea structurilor esentiale ale statului; 4 elicoptere medii grele destinate Serviciului Roman de Informatii".In total, prin PNRR se propune alocarea a 700 milioane euro pentru componenta "Rezilienta in situatii de criza". "Astazi intram in dezbatere publica, toata lumea va vedea programul (proiectul PNRR - n.r.) si saptamana viitoare, printr-un memorandum, vom adopta mandatul prin care va fi negociat acest program", a declarat premierul Florin Citu. Per total, Guvernul va propune Comisiei Europene un program suprabugetat, de 41,1 miliarde euro, reprezentand 141% din alocarea Romaniei, atat din granturi, cat si din imprumuturi.