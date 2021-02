Recuperarea de creante: 3 aspecte de care sa tii cont

Asigura-te ca ai un acord scris al pretentiei; cere-i debitorului sa redacteze acordul de plata esalonata. Acest document poate fi redactat pe hartie, ori electronic si trimis prin email. In cazul in care debitorul sustine ca nu poate realiza momentan acest act pentru ca nu este sigur cand va obtine din nou venituri, roaga-l sa faca o propunere conform careia va achita o parte din suma datorata in primele trei luni, iar restul banilor incepand cu a patra luna.Prin aceasta confirmare scrisa, te asiguri ca nu ti se va putea contesta ulterior pretentia. Mai mult, acest lucru poate simplifica procesul de colectare al sumei restante, deoarece nu va trebui sa demarezi un proces pentru o disputa comerciala nejustificata.Printre creantele pe care societatea le are de incasat, exista cel mai probabil si creante contestate. Este recomandat sa solutionezi aceste dispute comerciale cat de repede poti. In momentul de fata, exista sanse ca debitorul sa mai dispuna de mijloacele necesare de care are nevoie pentru achitarea facturii. Avand in vedere situatia actuala, insa, peste cateva luni lucrurile se pot schimba, motiv pentru care este bine sa te ocupi de aceasta solutionare cat de curand.Pe langa toate cele deja mentionate, instantele vor avea pe viitor un volum mai mare de munca decat acum, iar asta va intarzia procedurile. Este, asadar, mult mai probabil sa-ti recuperezi banii fara dificultati acum decat mai tarziu.Se pare ca tot mai multe societati infiinteaza noi firme. Prin urmare, este posibil ca acestea sa fie divizate astfel: noua firma isi desfasoara operatiunile in timp ce vechea societate ramane cu datoriile. Deseori, vechea societate vine cu o propunere pentru creditor, iar daca acesta refuza propunerea, societatea respectiva poate sterge facturile restante. Pentru a evita astfel de situatii, verifica Registrul Comertului pentru a vedea daca s-au facut orice schimbari.Tinand cont de aspectele prezentate in acest articol, vei intelege mai bine in ce consta procesul de recuperare a creantelor si il vei putea demara, impreuna cu o echipa de specialisti, fara a intampina mari obstacole.