Raiffeisen Bank face o noua oferta clientilor cu credite in franci elvetieni - reducerea datoriei e de 25%

Raiffeisen Bank Romania a anuntat miercuri ca face o noua oferta clientilor cu credite in franci elvetieni care au dificultati in plata ratelor, daca acestea depasesc 60% din veniturile familiei. Aceasta presupune reducerea datoriei principale cu 25% si mentinerea unei dobanzi fixe timp de cinci ani.

In ianuarie 2015, cand cursul francului elvetian a crescut puternic, banca a oferit posibilitatea conversiei in lei a creditelor cu discount de 10% pentru clientii cu dificultati la plata ratelor si un grad de indatorare de peste 65%.

"Raiffeisen Bank revine cu o oferta imbunatatita de conversie cu discount pentru clientii care au dificultati la plata creditelor in CHF si cu un grad de indatorare a familiei mai mare de 60%. Oferta vine din start cu o reducere de 25% a datoriei principale, o dobanda fixa in primii cinci ani, iar pentru restul perioadei, dobanda va fi variabila (ROBOR la 3 luni +3%) ", a precizat banca, intr-un comunicat.

Oferta este valabila doar pana la 30 aprilie 2017 si doar pentru creditele cu garantie imobiliara, iar clientii care vor sa apeleze la oferta trebuie sa nu inregistreze intarzieri mai mari de 90 de zile la data cererii.

Raiffeisen Bank are mai multe metode de restructurare a creditelor in franci elvetieni din 2009, primul an de criza severa in Romania.

Portofoliul de credite in franci elvetieni al bancii este de aproximativ 210 milioane euro, iar numarul de credite este de aproximativ 5.600. "Dintre acestea, peste 30% au fost restructurate pana acum prin diferite metode, inclusiv conversii cu discount de principal", a mentionat banca.

La finalul anului 2015, banca anunta ca are un portofoliu de 7.700 de credite in franci elvetieni, in valoare de 380 milioane euro.

Banca da un exemplu de calcul al ratelor. Astfel, la un credit actual de 50.000 de franci elvetieni, cu o scadenta reziduala de 25 de ani, rata lunara este de 1.418 lei.

Dupa conversia pe baza noii oferte, rata lunara ar scadea, in primii cinci ani de dobanda fixa, la 874 lei.

La finalul anului 2015, Raiffeisen Bank Romania avea active de 31,4 miliarde lei (6,9 miliarde euro) si o cota de piata de 8,4%, fiind pe locul al patrulea in sistemul bancar romanesc.

