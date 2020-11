Proiect de lege pentru impozitarea progresiva: 50% din salariile brute de peste 15.001 lei si 35% pentru cele sub 3.000 de lei

Astfel, potrivit unui proiect de lege initiat de deputatul PER Sorin Bota (fost membru PSD pana in ianuarie 2020), "Lege pentru cresterea venitului net al salariatilor", se propune o taxare de 35% (25% - CAS si 10%- CASS) pentru veniturile brute sub 3.000 de lei si va ajunge pana la 50% (27,5% - CAS, 12,5% - CASS, 10% - impozit) pentru cei cu venituri brute de peste 15.001 lei."Un impozit progresiv va descuraja munca. Si acum, cu cota unica, cine castiga mai mult plateste mai mult, dar de acum, cine castiga mai mult, va plati si mai mult impozit. Acest lucru il va descuraja sa munceasca pe cel care este bine platit. Noi, in Romania, avem una dintre cele mai mari taxari din UE, iar acest impozit progresiv ar adauga si mai mult peste", a avertizat Adrian Codirlasu, vicepresedinte al Chartered Financial Analyst (CFA) Romania.Potrivit lui, in felul acesta se penalizeaza munca performanta, iar aici ne referim la cea calificata si se descurajeaza aceste sectoare."Aici vorbim de sectoare precum telecomunicatii si IT si altele de acest fel. Iar o astfel de decizie vine in momentul in care se presteaza foarte mult munca la distanta. Iar pentru cineva din Romania va insemna sa poata munci pentru orice companie din UE fara nici o restrictie pentru ca libertatea de munca este una dintre libertatile fundamentale in UE. Ce inseamna asta? Inseamna ca ne vor pleca oamenii buni si performanti sa lucreze pentru companii din alte state", a mai spus Codirlasu.Acesta este de parere ca, noi, in loc sa incurajam forta de munca din Romania sa lucreze pentru companiile de aici, o indepartam atragand forta de munca din afara.Asigurarile sociale sunt taxe, nu beneficii"Mai mult, la noi asigurarile sociale sunt taxe, nu beneficii pentru ca pensiile care vin de la stat sunt mult mai mici decat a cotizat o persoana. Daca din cat cotizam se intoarce jumatate atunci ar fi bine. Din acest motiv spun ca este taxa, nu beneficiu. Practic, este o majorare a taxarii", a mai spus analistul financiar.Pe de alta parte, acesta afirma ca statul face aceasta impozitare pentru ca munca este cel mai usor de impozitat, in loc sa se mearga pe un sistem echitabil in care sa fie impozitate si capitalul sau proprietatile. "In schimb, pe munc ...citeste mai departe despre " Proiect de lege pentru impozitarea progresiva: 50% din salariile brute de peste 15.001 lei si 35% pentru cele sub 3.000 de lei " pe Ziare.com