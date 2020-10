Cat se castiga in Romania din oierit. Fiul unui cioban sustine ca tatal sau i-a facut cadou 4,5 milioane de euro

Supus unui control al Directiei Control Venituri Persoane Fizice cu Risc Fiscal din cadrul ANAF, un barbat din Mures a fost gasit cu o avere de milioane de lei pe care nu a putut sa o justifice. Pentru asta, inspectorii ANAF i-au stabilit de plata un impozit pe venit de 1,6 milioane lei. In plus, s-au calculat dobanzi de 470.000 de lei si penalitati de peste 245.000 de lei. Astfel, s-a ajuns ca barbatul sa fie pus la plata unei sume de peste 2,3 milioane lei.Proces deschis impotriva ANAFPrintr-un proces deschis in luna mai 2020 la Tribunalul Mures, barbatul acuzat de ANAF ca nu isi poate justifica o parte din avere a dat FISC-ul in judecata, cerand suspendarea si anularea deciziilor de impunere.In proces, barbatul a aratat ca "a beneficiat, in perioada 2014 - 2016, de donatii de la parinti in cuantum total de aproximativ 4,5 milioane euro, sumele fiind incasate atat in lei, cat si in valuta". Barbatul a mai aratat ca sumele au fost dobandite cu titlu gratuit, respectiv sub forma de donatii, venituri care sunt neimpozabile.Tatal, milionar in euro din oieritIn procesul deschis impotriva ANAF, mureseanul a explicat cum a ajuns sa ii doneze tatal sau, inainte de a muri, 4,5 milioane de euro. Barbatul a aratat ca, timp de peste 40 de ani, tatal sau a fost cel mai renumit cioban (oier) din zona comunelor Corunca si Livezeni, din Mures, detinand in proprietate mii de capete de animale si zeci de hectare de teren."Numarul anual de oi detinute in proprietate - incepand cu anul 1977, cand a ajuns practic in varful apogeului carierei, si unde s-a mentinut pana spre sfarsitul vietii pamantesti - era cuprins intre 1.150 capete si 1.980 capete, cu exceptia ultimilor ani de viata, respectiv perioada 2015-2017, cand datorita greutatilor batranetii numarul oilor din proprietate s-a redus la 150 capete", a aratat fiul ciobanului in proces.Castiguri de 15 milioane de euroFiul oierului din Mures le-a facut judecatorilor si un calcul prin care sa justifice cum a adunat tatal sau milioane de euro din oierit. Astfel, barbatul a aratat ca tatal sau a crescut oi din rasa "spanca". Veniturile de pe urma unei astfel de oi ...citeste mai departe despre " Cat se castiga in Romania din oierit. Fiul unui cioban sustine ca tatal sau i-a facut cadou 4,5 milioane de euro " pe Ziare.com