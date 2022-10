Primăria Capitalei se împrumută ca să plătească alte credite luate pentru refinanțarea unor datorii

Primaria Capitalei se imprumuta peste jumatate de miliard de lei pentru refinantarea unui imprumut luat de la BERD in anul 2020, contractat la randu-i, pentru refinantarea altor datorii.

Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) dezbate, in sedinta programata luni, un proiect de hotarare "privind aprobarea contractarii si/sau garantarii unei/unor finantari rambursabile interne si/sau externe in valoare totala de pana la 555.000.000 lei, in vederea refinantarii datoriei publice locale provenite din imprumutul contractat de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare in anul 2020". Creditul pe care municipalitatea vrea sa il contracteze este legat de datorii ale administratiei locale care dateaza inca din anul 2005 si care au fost refinantate succesiv.

"Se aproba contractarea si/sau garantarea unei/unor finantari rambursabile interne si/sau externe in valoare totala de pana la 555.000.000 lei in vederea refinantarii datoriei publice locale provenite din imprumutul contractat de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare in anul 2020, cu o maturitate de pana la 10 ani. Contractarea si/sau garantarea unei/unor finantari rambursabile interne si/sau externe prevazute. la art. 1 se face pentru refinantarea datoriei publice locale provenite din contractul de credit nr. RUC 245/24. 04. 2020 incheiat de Municipiul Bucuresti cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare. Se imputerniceste Primarul General al Municipiului Bucuresti, sa negocieze si sa semneze, in numele si pe seama Municipiului Bucuresti, termenii si conditiile finantarii/finantarilor rambursabile, contractul/contractele de finantare rambursabile interne si/sau externe, prospectul/prospectele de emisiune/emisiuni sau documentul/documentele de, prezentare pentru finantarea/finantarile rambursabile, acordul/acordurile de garantare aferent/ aferente, precum si orice alte modificari si completari convenite de catre partile contractante si orice alte acte, documente, notificari sau cereri a caror semnare poate deveni necesara in legatura cu autorizarea, incheierea, punerea in executare si derularea acestor finantari", sunt cateva dintre prevederile proiectului supus votului consilierilor generali.

Proiectul prevede de asemenea ca municipiul Bucuresti poate garanta finantarea/finantarile rambursabile cu veniturile proprii ale bugetului loca ...citeste mai departe despre "Primaria Capitalei se imprumuta ca sa plateasca alte credite luate pentru refinantarea unor datorii" pe Ziare.com

