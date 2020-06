Piata financiara la raport: creditele restante, in scadere, dobanzile si cursul valutar, in echilibru

Rata creditelor restante s-a redus de la 2.57% in aprilie la 2.49% in luna mai, cu urmatoarea distributie: 2.61% la RON si 2.24% la valuta. Aceasta evolutie a fost influentata de masurile de amanare a ratelor la banci, dupa incidenta pandemiei.In sedinta de tranzactionare de ieri, piata financiara a incorporat evolutia din climatul macro-financiar international. Pe piata monetara ratele de dobanda au inregistrat fluctuatii marginale: ROBOR la trei luni si ROBOR la sase luni s-au consolidat la 2.20%, respectiv 2.25%.La nivelul pietei titlurilor de stat ratele de dobanda s-au diminuat pe scadentele medii/lungi: la 10 ani cu trei puncte baza la 3.88%.Ministerul de Finante a redeschis o emisiune de titluri scadente in aprilie 2024 si s-a imprumutat cu 940 milioane RON (peste volumul programat de 500 milioane RON), la un cost mediu anual de 3.51%, in scadere cu 23 puncte baza comparativ cu nivelul de la licitatia organizata la finalul lunii mai. EUR/RON s-a depreciat cu 0.02%, la 4.8422, iar USD/RON s-a apreciat cu 0.62%, la 4.3126, la BNR. ...citeste mai departe despre " Piata financiara la raport: creditele restante, in scadere, dobanzile si cursul valutar, in echilibru " pe Ziare.com